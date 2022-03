El nuevo entrenador de Chacarita Juniors, Pablo Centrone, consideró que "no es posible incorporar 20 jugadores por año porque no llegan ni a conocerse" y afirmó que el club de San Martìn debe encarar "una reingeniería total desde las divisiones infantiles hasta la primera división".

"No es posible incorporar 20 jugadores por año. Se hace muy difícil. No alcanza la pretemporada para que se conozcan", explicó el nuevo entrenador "funebrero" a el portal Mundo Ascenso.

Centrone debutará como DT de Cahacarita el sábado ante Deportivo Madryn por la quinta fecha de la Primera Nacional en San Martín.

El flamante director técnico estará acompañado por Claudio Batalla como coordinador de inferiores y mantendrá al exentrenador interino del primer equipo tricolor Marcelo Venturelli como director general deportivo.

"En la Primera Nacional no tenés tiempo, no tenés espacios. El principal objetivo de mi equipo será jugar y cuando la pierda, recuperarla rápido, para volver a jugar. Si no estamos preparados para esa dinámica va a ser complicado", admitió. (Télam)