El entrenador de Independiente, Leandro Stillitano le respondió hoy al presidente del club, Fabián Doman, que "no" se le "cruza por la cabeza" irse, luego de que el máximo dirigente "rojo" sugiriera ayer esa posibilidad si el sábado no se obtenía un resultado satisfactorio ante Colón, último en el campeonato de la LPF, en Avellaneda.

"Todos queremos ganar, presidente, jugadores y entrenador. Pero no me voy a ir, porque estoy muy bien con todo el cuerpo técnico y el plantel. No se me cruza por la cabeza alejarme de Independiente", le dijo hoy Stllitano a D Sports Radio.

"Es verdad que no pudimos convencer sumando puntos lo bueno que hicimos y venimos trabajando. Pero el único camino es seguir. Y también hay que hacer notar que algunas lesiones nos perjudicaron y no nos permitieron repetir un mismo equipo", argumentó.

Stillitano, que nació en Avellaneda el 6 de febrero de 1983, afirmó que justamente vive en su ciudad natal y por ello ve que los hinchas de Independiente "entienden el momento del club y siguen apoyando".

"Porque cuando me convocaron, los dirigentes del club fueron claros con esa situación en la que se encontraba. Pero claro que también entiendo las reglas del fútbol y soy consciente de que hay que ganar", advirtió finalmente el técnico "rojo". (Télam)