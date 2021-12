La rosarina Victoria Noelia Bustos no peleará el sábado por los títulos unificados AMB, CMB, FIB y OMB ante la campeona, la estadounidense Jessica MCCaskill, ya que en Estados Unidos no reconocen su esquema de vacunación con Sputnik V, que no cuenta aún con el reconocimiento de las autoridades sanitarias de ese país.

Bustos fue reemplazada por la canadiense Kandi Wyatt, quien intentará destronar a la estadounidense en la cartelera a desarrollarse en el MGM Grand de Las Vegas, cuya pelea central será protagonizada por el californiano Devin Haney, quien defenderá la corona CMB de los livianos ante su coterráneo Joseph Díaz.

Esta es la tercera cancelación que la rosarina sufre en tres meses, ya que primero suspendió su combate ante Mary McGee, por las coronas superligero FIB y OMB el 20 de agosto en El Cajón, California, debido a una lesión de la estadounidense, y luego se frustró su combate ante la canadiense Jessica Camara, reemplazante de McGee, por problemas en el visado de la pugilista argentina.

"Lamentablemente, este 4 de diciembre no vamos a estar peleando con Jessica McCaskill en Estados Unidos. Por protocolos y por un decreto de Estados Unidos, desde el 8 de noviembre no entran personas que estén vacunadas con Sputnik, cosa que mi preparador físico y yo tenemos", explicó la boxeadora en un video en su cuenta de Instagram.

Bustos, de 32 años, fue campeona ligero y superligero FIB, lleva 10 años como pugilista rentada y tiene un palmarés de 22 victorias y 6 derrotas.

