El experimentado lateral Lucas Licht, el jugador de mayor experiencia del plantel de Gimnasia y Esgrima La Plata, aseguró que no piensa "en el retiro” y se refirió a las chances del equipo en la Copa Argentina.

“No pienso en el retiro. Terminar la carrera con un título sería algo importante. Ojalá sea una frutilla del postre para terminar mi carrera de la mejor manera", expresó Licht, de 40 años.

“Quedan cuatro partidos en la Copa Argentina y está la ilusión de volver a jugar una final", dijo y aclaró sobre su futuro: “el día a día me da ganas de seguir y estar a la par. Hoy no pongo fechas, tengo ganas de seguir jugando y me siento bien”.

Sobre la llegada del “Pulga” Luis Miguel Rodríguez analizó que “sabe lo que es el club y viene por una hazaña nueva, ojalá la pueda cumplir como lo hizo en Colón. El Pulga es un jugador de experiencia y que viene teniendo años importantes, va a sumar para el grupo".

“El torneo pasado dio lugar para que jueguen varios chicos, con las bajas de la Covid. y se adaptaron de la mejor manera. Trato de darle al grupo desde otro lado, con la experiencia, y cuando toque jugar darlo todo para el equipo", agregó Licht.

El defensor analizó el plantel actual y razonó que “falta gente, porque somos pocos. Capaz algún delantero, falta gente de experiencia que sume y calculamos que van a llegar. La llegada de los refuerzos es importante”.

El referente de Gimnasia en conferencia de prensa habló de su futuro como entrenador y explicó: “uno va sacando cosas de todos los técnicos que tuve, busco sacar cosas de todos. Dependerá luego lo que toque dirigir y tener en los planteles".

Por último opinó sobre el reinicio de la competencia y puntualizó: "uno se prepara para llegar al torneo de la mejor manera y ser protagonistas de un campeonato. El análisis nuestro hoy es Platense, sabemos que tenemos que llegar de la mejor manera a ese partido. Tenemos que hacernos fuertes de local”.

(Télam)