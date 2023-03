El DT de Independiente, Leandro Stillitano, no se conformó con el empate 2-2 ante Instituto de Córdoba, por la 6ta. fecha de la Liga Profesional de Fútbol, pero destacó que el equipo mostró "una imagen diferente" respecto de los últimos partidos.

"Creamos situaciones y no pudimos hacer más goles. Tuvimos dos distracciones en pelota parada y pagamos muy caros los errores. No me voy conforme con el resultado, pero mostramos una imagen diferente al último partido", dijo Stillitano en conferencia de prensa desde el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

"Mirando algunas imágenes del partido, creo que hemos mejorado muchas cosas. Pagamos muy caro las dos pelotas paradas que tuvo el rival. Tuvimos situaciones y creamos oportunidades pero nos terminan empatando por dos errores propios", ahondó el entrenador del club de Avellaneda.

"Hay que trabajar en lo técnico, estratégico y en lo mental. Esto es parte de un proceso. La realidad del club no es la de años atrás", señaló Stillitano.

Independiente, que llevaba dos goles de ventaja, empató 2-2 con Instituto, mientras afronta un comienzo flojo en la Liga Profesional de Fútbol con un triunfo, tres empates y dos derrotas. (Télam)