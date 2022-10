El defensor de River Javier Pinola habló hoy de la definición de la Liga Profesional de Fútbol y se refirió al protagonismo del "Millonario" en el título de Boca, al tiempo que lamentó la partida del entrenador Marcelo Gallardo.

Respecto a las especulaciones sobre si River saldría a vencer a Racing o no, Pinola señaló: "Sabemos cómo estamos en Argentina y que cada uno piensa y opina lo que quiera. No me voy a poner contento con que el clásico rival haya salido campeón, eso está clarísimo, pero nosotros tenemos una filosofía".

En esa línea, el marcador central continuó: "A lo largo de estos ocho años de Marcelo creo que nos manejamos por un mismo camino, con una honestidad brutal siempre, con una idea y nosotros no nos íbamos a apartar de eso. Después se tejen conjeturas, se dice lo que se dice, pero sabíamos lo que teníamos que hacer. Se definió en la última fecha, pero antes se hizo la diferencia".

Además, el experimentado defensor del conjunto de Núñez manifestó: "Obviamente las sensaciones son raras. Hicimos lo que creíamos que era lo correcto porque fue lo que nos caracterizó en todos estos años, después lo que pasó ya no quedaba en nosotros".

Sobre la partida de Gallardo, expresó: "La verdad que se termina una etapa, como lo dijo él (Gallardo), hermosísima, de muchas cosas vividas, muchas cosas lindas. Yo a lo que apunto va más allá de los logros, de los triunfos y las derrotas. La verdad que nos divertíamos, la pasábamos muy bien y lograr eso en el fútbol es muy difícil, entonces es algo que va a ser inolvidable, inigualable. Todos los que quedemos, obviamente, vamos a intentar seguir lo que él dejó, lo que nos fue marcando".

En declaraciones a TyC Sports, añadió: "Ojalá que no, pero siempre lleva un poquito de tiempo, después de cosas fuertes vividas, una integración. Pero para eso estaremos los grandes y toda la gente que siempre estuvo trabajando detrás de Marcelo para tratar de que esa adaptación sea lo más rápido posible y que se intente seguir esa filosofía que tenemos". FG/GAM NA