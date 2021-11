El experiodista Fabián Doman, candidato a presidente en Independiente, avisó este viernes que no le interesa ganar el "campeonato económico" aunque los hinchas le pidieron que ponga "orden institucional" por la "mala gestión" de Hugo Moyano en el club.

"El hincha me pide ordenar el club desde lo institucional y no campeonatos deportivos, aunque yo quiero salir campeón, no me va la de ganar, ni me interesa eso de ganar el campeonato económico", sostuvo el exconductor de radio La Red y el canal América.

En la fórmula lo acompañarán Néstor Grindetti, intendente de Juntos por el Cambio en Lanús, y el periodista Juan Marconi, actualmente en la cadena internacional ESPN y entre los vocales estarán Cristian Ritondo, diputado de Juntos por el Cambio.

"Buscamos la mayor unidad posible para Independiente. Tenemos gente que estuvo en la gestión de Hugo Moyano y en las anteriores", justificó.

Además, elogió la primera gestión del sindicalista porque fue "muy buena" pero apuntó contra el segundo mandato que calificó como "muy malo".

"Si llego a ganar, lo que quiero que digan de mí es que vayan a Independiente a llevar buenos jugadores y no plata para traer jugadores", reconoció.

"El hincha sostuvo proyectos cuando lo deportivo no anduvo, siempre dentro de un contexto, no podés perder cinco partidos de local seguidos porque la gente se enoja. En las encuestas dan casi un 80 por ciento preocupado por lo económico en el club", continuó en Radio Con Vos.

"Las compras posteriores a la Copa Sudamericana llevaron a Independiente a una hecatombe económica, le dieron las llaves del club a un reconocido representante y ahora tenemos un pasivo mayor a 40 millones de dólares", afirmó.

A su vez, en esa línea, adelantó: "Para el semestre del 2022 tendríamos que juntar solamente seis millones de dólares para pagarles los embargos de las deudas de los jugadores".

En relación a las elecciones de diciembre, Hugo Moyano, actual presidente, no confirmó su candidatura pero tampoco aclaró si se bajó de la misma en la reunión de ayer en la sede del club.

De hecho, en ese cónclave manifestó su deseo de una lista única de unidad por el "bien del club" y porque se necesita "gente que ponga el hombro".

En la misma estuvieron Claudio Rudecindo, Andrés Ducatenzeiler, Daniel De Vitis, Ucar, Gustavo Lutteral (Gente de Independiente), Fernando Montenegro (Puro Sentimiento Rojo), Gabriel Fernández (Nueva Generación Roja), Alejandro Vilariño (Lista Roja), Luis Cabillón (Movimiento Rey de Copas), Néstor Guido, Simón (Auténticos Rojos), Luciano Pagola, Javier Mazza (Juventud Independiente) y Di Pace (Independiente Tradicional). (Télam)