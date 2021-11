El presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, apuntó este martes contra Juan Román Riquelme por su "estrategia de victimización" al quejarse de que el 'Bicho' tuvo un día más de descanso de cara al choque de mañana en Mendoza por la semifinal de la Copa Argentina.

"No me importa la estrategia de victimización de Boca, no le encuentro sentido a lo que están reclamando. La fecha se programó el 15 de octubre. Argentinos siempre estuvo programado para jugar viernes, pedimos ese día porque sabíamos que al otro día se iba a hacer el homenaje a Maradona", señaló el directivo sobre el partido contra Lanús por la Liga Profesional de Fútbol.

Además de ser presidente del club de La Paternal, Malaspina es el vice primero de la Liga Profesional y por eso Riquelme recordó: "Es a lo que nos acostumbramos este semestre. Cuando pedimos jugar con San Lorenzo un día después nos dijeron que la fecha no se movía. Es clarísimo, no se mueven las fechas. El presidente de Argentinos logró que se lo adelantaran un día. Hace mucho calor... Pero tenemos confianza en el equipo que tenemos".

"Esperemos repetir lo que hicimos en el segundo tiempo, para mí fue muy bueno", agregó Juan Román tras el encuentro contra Gimnasia que Boca perdió 1-0 en la Bombonera.

Pero Malaspina no dudó y cargó contra el exfutbolista de Argentinos, ahora directivo de Boca, y tiró: "Lo que diga Riquelme la verdad me tiene sin cuidado, creo que es una estrategia de victimización, buscando no sé qué. Lo van a definir los jugadores en el verde césped el miércoles. Hay que ir a disputar ese partido como una final”.

Argentinos y Boca se enfrentarán mañana en la semifinal en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza desde las 22.10, con la búsqueda de un pase a la final de la Copa Argentina, que da una plaza para la Libertadores 2022.

“Estamos concentrados en hacer el mejor partido posible mañana. Desde el club pusimos todo a disposición para que todos los hinchas puedan viajar (micro y charter). Hay que superar está etapa que es trascendental”, cerró en el sitio partidario Pasión Paternal.

