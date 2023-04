El DT de Colón de Santa Fe, Néstor Gorosito, se quejó hoy del arbitraje en el empate sin goles ante Platense y pidió que "cobren lo que debe ser", en protesta por un presunto penal a favor de su equipo.

"Que se dejen de joder. No me favorezcan pero no me liquiden, cobren lo que debe ser. El otro día penal, hoy también. ¿Qué va a decir que no vio el tirón de camiseta? Que se dejen de joder. Uno es respetuoso pero no boludo; todo el mundo lo ve", lanzó Gorosito en la conferencia de prensa post partido en el estadio Ciudad de Vicente López.

"Tienen que matarnos para que sea penal para Colón. Pido que cobren lo que corresponde ¿Tienen que darle una trompada en el área para que sea penal? Es alevoso", continuó un Gorosito ofuscado.

El ex DT de San Lorenzo y River protestó por el agarrón de camiseta de Marco Pellegrino a Santiago Pierotti a los 39 minutos del primer tiempo.

"Tengo 58 años, juego a la pelota desde que nací. Te genera mucha impotencia: porque si te quejas sos un llorón. Que cobren lo que corresponde, a favor o en contra", dijo Pipo.

Por último, el DT de Colón habló de la actuación de su equipo: "Hay que transformar el rendimiento en puntos. Hoy superamos al contrario, al igual que contra Independiente y Atlético Tucumán. Si jugás mejor que el contrario, pero no podes ganarlo, hay que seguir trabajando". (Télam)