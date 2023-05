El neerlandés Ronald Koeman, exjugador y DT de Barcelona, opinó hoy sobre el futuro de Lionel Messi y lejos de verlo nuevamente con la camiseta "blaugrana" aventuró que podría reencontrarse con sus excompañeros Sergio Busquets y Jordi Alba "en Miami o Arabia Saudita".

Además, criticó al presidente Joan Laporta al afirmar que pretende "salvar su imagen" con la posible vuelta del argentino.

"Laporta quiere salvar su imagen porque se le conoce como el hombre que permitió que Messi se fuera", señaló Koeman en una entrevista con la cadena ESPN de Países Bajos.

Sin embargo, Koeman, quien dirigió a Messi en el conjunto "culé", expresó sus dudas en torno al futuro del campeón del mundo nuevamente en el estadio Camp Nou.

"No creo que Messi vuelva a Barcelona. (Sergio) Busquets se irá, Jordi Alba tampoco se quedará y los tres son buenos amigos. No me extrañaría que se fueran juntos a Miami o Arabia Saudita", manifestó. (Télam)