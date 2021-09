El director técnico de Estudiantes de La Plata, Ricardo Zielinski, habló después de la igualdad 1-1 con Platense, que le impidió a su equipo saltar a la cima de la Liga Profesional de Fútbol, y consideró que no pudieron "manejar el juego".

"No fuimos claros, no pudimos manejar el juego. Es decir en líneas generales creo que no hicimos un buen partido", admitió.

El entrenador agregó: “Nos está costando de local, de visitante se nos dan mejor las cosas. Hay que seguir trabajando y tenemos que hacernos fuertes en nuestra cancha, porque no es fácil sumar de a tres de visitante como lo venimos haciendo”.

“Tuvimos algunas posibilidades pero no alcanza. Platense hizo lo que pensábamos pero no estuvimos finos”, añadió.

Finalmente Zielinski razonó: "El empate llega después de una situación clara para nosotros, nos agarran mal parados de contra y me quedó la sensación que estaba adelantado, pero más allá de eso la verdad, insisto, es que no hicimos un partido bueno”. (Télam)