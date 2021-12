El experimentado interno de Riachuelo, Martín Leiva, aseguró este jueves que "no hay un candidato firme" al título como en otras temporadas de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

“Lo que veo es que quizá no hay un equipo como otros años superior, de esos que decías que iba a ser muy difícil ganarles o que ya tienen ese mote de candidato sí o sí, entonces veo que es una Liga muy pareja entre los primeros puestos y los últimos. No hay un candidato firme", analizó el ex Boca en una nota con el departamento de prensa de Riachuelo.

"También creo que al volver la Liga de local y de visitante hay que volver a acostumbrarse a jugar de visitante”, reconoció.

Martín Leiva, de 41 años, es uno de los internos dominantes del campeonato y cuenta con seis vueltas olímpicas en la LNB, dos con Boca y cuatro con Peñarol de Mar del Plata.

MIRÁ TAMBIÉN Triverio asegura que Huracán mantiene la ilusión de clasificar a la Sudamericana

“Los equipos buscan hacer fuerte sus localías y es a lo que aspiro un poco también, a que Riachuelo se haga fuerte, que nos hagamos fuerte de local en casa. Será una Liga de adaptarse después de casi dos años, o una temporada, de jugar todos en un mismo lugar entonces eso también es diferente. Y agradable a su vez, para la gente que pueda ir a la cancha a ver los partidos”, finalizó. (Télam)