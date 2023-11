El DT de Huracán, Diego Martínez, aseguró hoy que no tienen "tiempo para relajarse ni disfrutar mucho cada victoria", a propósito del resonante 2 a 1 ante River Plate del viernes pasado, porque el objetivo principal es mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino.

"La realidad es que no hay tiempo para relajarse ni disfrutar mucho cada victoria. Estamos muy necesitados de lograr el objetivo principal, algo que todavía no logramos. Y hasta que no lo consigamos, no hay tiempo para descansar", señaló Martínez en diálogo con el programa partidario "Por Siempre Globo" de FM 105.9.

Huracán, que llevaba 21 años sin ganar en el Más Monumental, está en la zona baja de la tabla anual con 45 puntos, a falta de dos fechas para la conclusión de la Copa de la Liga.

"El equipo, desde que llegamos, tuvo un compromiso y un respeto por nuestro trabajo muy grande. Me saco el sombrero con este grupo. Desde nuestros inicios en Ituzaingó, fuimos creciendo como cuerpo técnico en cuanto historia y trayectoria de los clubes en los que hemos ido pasando", indicó Martínez.

"Ojalá podamos lograr el objetivo y ahí sí participar un poco más en la coordinación entre el fútbol profesional y el amateur", señaló el ex DT de Tigre.

El próximo compromiso de Huracán será el sábado 11 de noviembre cuando reciba a Arsenal de Sarandí, ya descendido, por la decimotercera y penúltima fecha de la zona A de la Copa de la Liga. (Télam)