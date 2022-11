El mediocampista portugués Bernando Silva aseguró hoy que no hay "ningún clima raro en el vestuario" tras los vaivenes de Cristiano Ronaldo y sus compañeros Bruno Fernandes y Joao Cancelo en los días previos.

"¿Ronaldo y Bruno Fernandes?... No veo ningún ambiente extraño en nuestra selección, entre Cristiano, entre Bruno... Es un tema del club de Ronaldo, no me preocupa, porque yo no juego allí. Es una cuestión que Ronaldo tiene que resolver individualmente con las personas adecuadas", afirmó Silva en la conferencia de prensa.

"Es cuestión de Cristiano... No soy jugador del United, aunque lo fuera tampoco contestaría, es un club rival, estamos en la Selección, centrados en nuestros partidos. No estamos centrados en la situación de Cristiano. Contestaré preguntas relacionadas con el Mundial y nuestra Selección", respondió con gesto adusto el futbolista del Manchester City.

Las fuertes palabras de Cristiano Ronaldo contra su club, Manchester United, el gesto del frío saludo de Bruno Fernandes y el agarrón de la cabeza de Joao Cancelo repercutieron en los alrededores del equipo luso, que debutará el jueves contra Ghana por el grupo H.

En relación al equipo, que se entrenó hoy por segunda vez en Qatar, Silva comentó que cambiaron la "forma de jugar" porque también se modificaron "los nombres" que completan la delegación.

“Somos un grupo con mucha ambición, estamos confiados, sabemos que venimos a una competición especial, corta, impredecible, contra grandes equipos... Sabemos que tenemos una buena generación y sabemos que los portugueses esperan mucho de nosotros. Estamos listos para representar al país de la mejor manera, sabemos que es una misión difícil, pero venimos con mucha ambición”, concluyó una de las figuras del City.

Portugal, favorito junto con Uruguay en la zona H, debutará el jueves frente a Ghana, y buscará una victoria para encaminar su pasaje a los octavos, en un grupo que tiene también a Corea del Sur. (Télam)