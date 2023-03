El seleccionador Lionel Scaloni se excluyó de toda polémica al ser consultado si su equipo fue el mejor de la historia del fútbol argentino, a raíz de un comentario del volante Rodrigo De Paul que generó un debate entre hinchas, periodistas y algunos campeones del mundo de 1978 y 1986.

"De Paul dijo una cosa, pero no hay debate. Todos juegan para Argentina y no quiero entrar en eso, es una tontería. Los tres fueron campeones del mundo. Si me das a elegir digo las tres, y si quieren pongo última a la mía", señaló Scaloni tras la consulta de un periodista en la conferencia de prensa que brindó en el predio de la AFA, en la previa del amistoso ante Panamá del próximo jueves en River Plate.

"Para mí son las tres y quedarán en la historia. No le veo sentido de pensar eso, y no creo que Rodrigo lo haya dicho para debate. No pasa más de eso", apuntó Scaloni.

"Lo importante es que las tres fueron campeonas, pero en un lugar como Argentina donde todos opinan de fútbol, diga lo que diga, seguirá el debate y no se cierra", indicó el seleccionador oriundo de Pujato, Santa Fe. (Télam)