El presidente de LaLiga de España, Javier Tebas, reconoció hoy que no habló con el delantero brasileño Vinicius Jr, figura de Real Madrid, tras los insultos racistas recibidos en el partido de la 35ta. fecha contra Valencia en el estadio Mestalla.

"Después de los hechos de Valencia no he hablado con él. No tengo ningún inconveniente de hacerlo cuando él lo considere oportuno. Espero que siga en el fútbol español y demostraremos que esta organización lucha contra el racismo", afirmó el directivo en una rueda de prensa celebrada en Madrid.

"No concibo el racismo. Entiendo que Vinicius está frustrado, él no entiende de competencias. Estamos muy concienciados en esta lucha y el jugador está siendo objeto de estos insultos porque es un gran jugador", explicó.

Tebas respondió también en estos días en Twitter, donde remarcó que siempre trabajaron contra el racismo ante las palabras negativas de Vinicius sobre el accionar de LaLiga y calificar a España como un país "racista".

MIRÁ TAMBIÉN La argentina Julia Riera brilló con luz propia y es semifinalista en el WTA 250 marroquí de Rabat

"Como introducción quiero que se sepa mi relación personal con Vinicius. Cuando se incorpora al primer equipo me preguntaron quién era el jugador que podía sustituir a Messi y dije que era Vinicius. Esto hace bastante tiempo", sostuvo Tebas.

Lo cierto es que los actos de racismo se repitieron no solamente con Vinicius por parte de los hinchas españoles sino también con Iñaki Williams, de Athletic de Bilbao, entre otros futbolistas de tez morena.

"Estoy preocupado y trabajaremos para dar solución. El fútbol no es racista. Es un golpe que recibimos y trabajaremos para recuperar la reputación que hayamos podido perder. Vamos a luchar contra este contratiempo", sentenció. (Télam)