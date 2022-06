El presidente de Argentino Agropecuario de Carlos Casares, Bernardo Grobocopatel, contó hoy que no gritó el primero de los dos goles contra Racing, club del que es hincha, en la victoria histórica por 2 a 1 en Jujuy, por los 16avos. de la Copa Argentina.

"El primero no lo grité y el segundo, moví los puños un poquito para abajo, se me escapó nomás. Pero enseguida dije 'no, no puedo faltarle el respeto a Racing'", aseguró el empresario sojero a TNT Sports.

Agropecuario jugó el partido con una leyenda en la camiseta en el que decía: 'Gracias papá por hacerme de Racing', en homenaje al padre del presidente, hincha de "La Academia".

Esto trajo enojo por parte de los jugadores y del cuerpo técnico liderado por Diego Osella aunque no impidió el resultado histórico de eliminar a uno de los cinco grandes del fútbol argentino y ahora enfrentar a Boca en la siguiente instancia.

"No nos confundamos: Racing juega bien, tiene idea de juego y buenos jugadores. Ahora hablo como hincha de Racing, estoy conforme. Quizás con algún refuerzo... Los que pasamos las malas épocas sabemos que esto es un lujo para Racing", comentó.

Racing sufrió varias eliminaciones con rivales menores como Tristán Suárez (1-0 en 16avos. en la 2012-13), Olimpo de Bahía Blanca (4-2 en 16avos. en 2017), Sarmiento de Resistencia (2-1 en 32avos. en 2018), Boca Unidos de Corrientes (4-2 por penales tras igualar 0-0 en 32avos. en 2019).

De cara al duelo contra Boca, el presidente de Agropecuario sostuvo que no habrá "ninguna leyenda" y que le quiere "ganar hasta en la PlayStation".

"Una cosa es el agradecimiento que sale del corazón y otra es el respeto a una institución como Boca. Es folklore del fútbol, pero obvio que queremos ganarle a Boca, le daría un mejor marco a Agropecuario y nos ayudaría a ser más grandes", adelantó.

"Los jugadores se van a poner contentos porque acá se termina la dulzura. Lo de la camiseta con la leyenda 'Gracias papá por hacerme de Racing' fue un caso que no se va a repetir. Contra Boca será un partido especial, no se juega contra ellos todos los días", cerró el empresario.

Agropecuario marcha 16to. en la Primera Nacional, afuera de los clasificados hasta el momento para el torneo Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional, y el próximo lunes recibirá a Guillermo Brown de Puerto Madryn, en la 19na. fecha.

(Télam)