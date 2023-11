El capitán de Estudiantes, Mariano Andújar fue el que habló en conferencia de prensa y dijo que la de hoy "fue una noche llena de emociones", luego de ser homenajeado tras su último encuentro en cancha de Estudiantes antes de retirarse del fútbol en la próxima final de Copa Argentina ante Defensa y Justicia.

"Llevarme el reconocimiento y el cariño de la gente es hermoso y solo puedo agradecer a ellos y a todo el club. Puedo hablar porque estoy más entero, Mauro (Boselli) está más quebrado y lo está sufriendo. Es que este es el club más importante de mi carrera sin duda alguna, donde más jugué. No fue fácil tomar la decisión, porque me siento bien y creo que podría jugar dos años más, me siento vigente y con ganas pero me voy de la manera que quiero y siendo agradecido a todo el mundo. Mi cabeza está preparada para retirarme", dijo.

"Tengo 40 años y lo único que podría cambiar es tener una chance de jugar en el exterior. Pero irnos de esta manera, vernos vigentes, con objetivos por cumplir, es un orgullo y es como yo lo quería. Como dice la bandera, somos la familia más grande del mundo. Voy a extrañar entrenar, compartir momentos con estos compañeros, con los que armamos un grupo buenísimo”, señaló.

En relación con el partido con Lanús señaló que se iba “con mucha bronca. Es que lo habíamos controlado, porque queríamos asegurar la clasificación a la Libertadores que hoy no pudimos”.

MIRÁ TAMBIÉN Instituto de Córdoba anuncia cuatro bajas en su plantel con miras a la temporada venidera

“Estudiantes tiene dos grandes proyectos de arquero como Fabricio (Iacovich), que tiene una gran talla y Juan Pablo (Zozaya). Tienen todo para ocupar este arco. Y en lo personal me voy a poder ir de vacaciones en la segunda quincena de enero, algo que nunca ocurrió”, cerró.

(Télam)