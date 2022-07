El entrenador de Estudiantes de La Plata se mostró muy autocrítico esta noche tras la caída por 2 a 1 ante Arsenal, en Sarandí, y remarcó que su equipo "no está a la altura de lo que venía realizando".

"Se jugó mal y se perdió bien, porque este equipo no estuvo a la altura de lo que veníamos haciendo. La idea de poner hoy un equipo base con algunos retoques fue porque queremos estar arriba en todo lo que jugamos y pensábamos que este era un partido importante", resaltó Zielinski mirando de reojo el partido del próximo jueves en La Plata ante Fortaleza, de Brasil, por la vuelta de octavos de final de la Libertadores (1-1 en la ida).

"Pero no salió nada de lo planeado y entonces no podemos poner excusas, cosa que por otra parte nunca hacemos. Ahora lo que nos queda es dar vuelta la página y ponernos a trabajar para que esto no vuelva a ocurrir", apuntó.

Posteriormente, el "Ruso" se metió de lleno en lo que vendrá y anticipó que en ese encuentro ante los brasileños del entrenador argentino Juan Pablo Vojvoda que tiene como goleador al cordobés Silvio Romero, "habrá que recuperar todo lo bueno que este equipo hizo hasta el momento".

MIRÁ TAMBIÉN Arsenal venció a Estudiantes y consiguió su primera victoria en la Liga

"Es muy importante ese partido para nosotros porque es por lo que luchamos desde el día que llegamos. Y por eso no hay que confiarse ya que sabemos que de visitante Fortaleza hace mejor las cosas que de local", sentenció finalmente Zielinski. (Télam)