El convaleciente defensor de Boca Juniors, Marcos Rojo afirmó hoy que "no es lo mismo que Juan Román Riquelme venga al predio de entrenamiento a que no lo haga, porque cuando él no está falta algo".

"Es que Riquelme viene y está siempre en el predio. Y cuando se acerca a charlar con nosotros es muy positivo. Se nota la diferencia cuando él no está. Son esas personas que tienen presencia. Yo lo miraba siempre de lejos y ahora lo tengo al lado", explicó Rojo a TyC Sports.

"Ahora ya estoy acostumbrado porque hace un tiempo que estoy en Boca, pero al principio me resultaba raro porque de más chico era uno de mis ídolos. Y se da que cada vez que viene a charlar con el plantel empezamos a ganar. Por eso le digo que tiene que venir seguido. Cuando estábamos lejos en el torneo con (Hugo) Ibarra, Riquelme se presentó y ahí cambiamos. Nos dijo que estaba en nosotros si queríamos ser campeones. Estábamos como a 20 puntos y terminamos alcanzando el título", refirió.

Rojo remarcó que Riquelme "además de ser el vicepresidente, es un referente histórico del club. Y que venga y te diga algo en un momento malo no suma. Son jugadores que vivieron toda una vida ahí adentro y conocen el club como es. Por eso ahora que se retiraron su experiencia vale mucho".

"Pero también estoy convencido que hoy Boca tiene un equipazo, con grandes jugadores. Obviamente tenemos que mejorar, porque no estamos en nuestro nivel, pero todo es cuestión de trabajo, meterle ganas y darse cuenta que estamos en el club más grande de Argentina y hay que estar a la altura de eso", apreció.

"Por eso, si competimos al mismo nivel que los demás como hicimos el año pasado, tenemos grandes chances de ganar el torneo local todos los años", completó. (Télam)