Roberto Trotta, ex defensor multicampeón con Vélez Sarsfield y actualmente entrenador en el estado de Florida, declaró que "no es casualidad la llegada de Messi al fútbol de Estados Unidos" y aseguró que “hay una gran expectativa, sobre todo de la comunidad latina”.

En diálogo con Télam Radio desde el estadio de Florida, donde continúa con su carrera de entrenador al frente de una escuela de fútbol, Trotta sostuvo que “hay una revolución que se produjo tras conocerse la noticia por parte del propio (Lionel) Messi confirmando que vendrá a jugar al Inter de Miami".

"Acá hay un montón de latinos y están muy entusiasmados. En los bares, de lo único que se habla es de poder ir a ver jugar a Messi a algún partido de la MLS”, agregó el ex defensor argentino, campeón de América y del mundo con Vélez Sarsfield en los años noventa.

Además, el exfutbolista se mostró a favor de que los equipos de la MLS participen de la próxima edición de la Copa Libertadores de América. “Hay equipos que están muy bien preparados y podrían competir un buen nivel”, indicó.

Según Trotta, “todo estuvo pensado y no es casualidad la llegada de Messi al fútbol de los Estados Unidos. Se viene el Mundial 2026 y antes una Copa América en 2024. Messi va a ser la figura principal”.

Respecto del nivel del campeonato norteamericano, Trotta precisó que “Messi se va a encontrar con un fútbol joven que ha progresado mucho y que todavía no está en su plenitud. En los últimos años vino gente con mucha experiencia, la MLS ya es conocida, pero esto lo llevará a un nivel superior”, auguró.

Al capitán del seleccionado argentino, “se le va a dar tranquilidad” -sostuvo Trotta-, “acá nadie lo va a silbar. Messi va a pasar de su mala experiencia en Francia a ser el más mimado de la MLS”.

En otro tramo de la entrevista con Télam Radio, Trotta se refirió a la posibilidad de que los equipos norteamericanos sean incluidos por Conmebol en la próxima edición de la Copa Libertadores y afirmó que “sin dudas no van a desentonar”.

“Hay equipos que están muy bien preparados, tienen un nivel muy alto y juegan mano a mano con los equipos mexicanos en los torneos de la Concacaf. No dudo que esos equipos pueden jugar en buen nivel la Copa Libertadores y no van a desentonar”, manifestó el ex zaguero de Vélez, River, Estudiantes de La Plata, Unión de Santa Fe y Racing, entre otros equipos.

Finalmente, Trotta criticó duramente a la actual dirigencia de Vélez por el presente deportivo e institucional de la entidad y pidió su renuncia. “Lo de Vélez me da mucha pena. Está claro que cuando salga esta dirigencia, encabezada por (Sergio) Rapisarda, que antes tenía a Pablo Cavallero como manager y ahora a (Christian) Bassedas, el club va a salir de este lugar”, sentenció.

“Fueron todas malas decisiones desde que llegaron al club y ellos llevaron a (Ricardo) Gareca, un ídolo como jugador y como entrenador, a tener que irse de esta manera. Ni me quiero imaginar que a (Carlos) Bianchi le suceda lo mismo. Antes que buscar un nuevo entrenador, que la Comisión Directiva dé un paso al costado”, disparó.

Por último, Trotta aclaró que no tiene intenciones de meterse en la política de la institución de Liniers, aunque sí le gustaría dirigir al equipo en algún momento. “El club está muy mal en lo deportivo y en lo social. Hoy no se le puede echar la culpa a nadie más que a esta dirigencia”, concluyó. (Télam)