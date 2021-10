Un gol de Rodrigo Palacio no alcanzó esta mañana para impedir la derrota de su equipo, Brescia, frente a Como (2-4), en la continuidad de la fecha 7 del torneo de segunda división (Serie B) del fútbol de Italia.

El delantero bahiense, de 39 años, consiguió el empate parcial 1-1 de los dirigidos por el DT Filippo Inzaghi, a los 45 minutos de la primera etapa.

De esta manera, el exatacante de Boca Juniors y Banfield sumó su segunda conquista en la temporada, pues anteriormente había marcado en el triunfo 3-1 sobre Alessandria, en septiembre pasado.

Palacio llegó para esta campaña al Brescia (tercero con 14 puntos), procedente del Bologna.

En otro resultado del fin de semana, más específicamente del sábado, el mediocampista cordobés Franco Vázquez consiguió un gol para Parma, que empató 2-2 como visitante del SPAL.

Luego, el exjugador de Belgrano de Córdoba y Sevilla de España vio la tarjeta roja en el Parma, que también mostró los concursos del defensor Lautaro Valenti (ex Lanús) y del mediapunta Juan Francisco Brunetta (ex Godoy Cruz de Mendoza).

En SPAL, en tanto, estuvo en el banco de suplentes y no ingresó el exmediocampista de contención de Racing y Colón de Santa Fe, Franco Zuculini.

En otro adelanto, Crotone, con las intervenciones de Nehuén Paz (ex All Boys) y Nahuel Estévez (ex Estudiantes de La Plata), empató 2-2 con Ascoli.

Además, Frosinone, con el ingreso del exHuracán, Tiago Casasola, cayó como local ante Cittadella, por 1-0.

Los demás marcadores: Lecce 3-Monza 0; Cremonese 2-Ternana 0; Alessandria 1-Cosenza 0; Pisa 2-Reggina 0

Es único líder Pisa, con 19 unidades, seguido por Cremonese, con 15. (Télam)