El mediocampista de Racing Club Nicolás Oroz remarcó que el "escudo" de la institución de Avellaneda "exige" pelear por el título, tras la victoria por 2-0 de esta noche ante Banfield como visitante por la 14ta. fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

"El escudo lo exige. Sabemos de la responsabilidad que tenemos y vamos por eso", dijo sobre la pretensiones de la "Academia" de coronarse en la actual competición.

"Es un triunfo muy importante para nosotros porque se nos venían haciendo esquivos los tres puntos con algunos empates seguidos, pero hoy pudimos descontar algunos puntos a los de arriba", continuó en declaraciones televisivas.

"Y a mi me tocó la chance de que el cuerpo técnico me respaldó (es su cuarto paso por el club), me puse a punto, di lo mejor de mí cuando pude y hoy estoy para sumar desde el lugar que me toque porque tenemos un gran grupo" cerró Nicolás Oroz sobre su presente en el primer equipo "albiceleste" donde siente el apoyo del técnico, Fernando Gago.

La victoria por 2-0 del conjunto de Avellaneda sobre Banfield dejó a la "Academia" en la cuarta posición con 24 unidades, a cinco del líder Atlético Tucumán (29). (Télam)