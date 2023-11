Nicolás Blandi y Jalil Elías se mostraron emocionados tras el triunfo de San Lorenzo sobre Central Córdoba de Santiago del Estero, por 2 a 0, que puso al equipo de Rubén Darío Insúa dentro de la Copa Libertadores edición 2024.

El delantero Blandi, que llegó a San Lorenzo en 2014, jugó en la noche del lunes su partido número 200 y espera la resolución de la nueva dirigencia que tendrá el club tras las elecciones del 17 de diciembre.

En tanto que el mediocampista central, ex Godoy Cruz, termina su vínculo con el club el próximo 31 de diciembre y ya anunció que seguirá su carrera en el fútbol de Malasia.

"Es un momento muy feliz porque el lazo que me une a este club es algo imborrable para mi. Me llevó el cariño de la gente y de mis compañeros que es lo más importante. Yo me siento con energía y ganas de seguir, pero serán los nuevos dirigentes los que tomen la decisión y lo que decidan estará bien porque siempre lo más importante es San Lorenzo, los jugadores, los dirigentes y los nombres propios, pasan", dijo Blandi.

"Si me toca despedirme de este club al que aprendí a querer con todo mi corazón, seré el primero en apoyar y en estar de alguna manera cerca del equipo", cerró el delantero que marcó 70 goles con la camiseta azulgrana.

Por su parte, Elías afirmó que "en lo personal me tocó llegar en un momento muy complicado para el club y con poco espacio para jugar, pero con trabajo y seriedad lo pude dar vuelta".

"Me da tristeza dejar San Lorenzo con esta posibilidad de jugar la Libertadores, pero soy grande y tengo que pensar en el bienestar económico y el futuro de mi familia. Ojalá algún día pueda volver", agregó el autor del primer gol del 'Ciclón'.

"Lo más importante es que dejamos a San Lorenzo en la Copa Libertadores", cerró Elías. (Télam)