El futbolista brasileño Neymar será juzgado la próxima semana por cargos de fraude y corrupción por su traspaso al Barcelona desde el Santos en 2013 y la parte denunciante, la empresa de inversiones brasileña DIS, dijo el jueves que pedía una pena de cinco años de cárcel. Junto al delantero, los acusados en el juicio que lleva la Fiscalía española, que comienza el lunes en Barcelona, son sus padres, los dos clubes, los ex presidentes de la entidad española Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell y el ex presidente del Santos Odilio Rodrigues. El caso tiene su origen en una denuncia de DIS, una empresa brasileña que poseía el 40% de los derechos de Neymar cuando estaba en el Santos. Sostiene que perdió la parte que le correspondía del traspaso porque se subestimó el valor real de la operación. Neymar ha negado las acusaciones, pero perdió una apelación en el Tribunal Superior de Justicia de España en 2017, lo que allanó el camino para el juicio. El Barcelona y los abogados que representan a Bartomeu declinaron hacer comentarios sobre el caso. El Santos no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios y Rodrigues no pudo ser localizado, informó Reuters que intentó contactar a las partes. Por su parte, DIS también solicita penas de cárcel para Rosell y Bartomeu y una multa de 149 millones de euros (144 millones de dólares). Los fiscales españoles quieren una pena de dos años de prisión para Neymar y el pago de una multa de 10 millones de euros y una pena de cinco años de cárcel para Rosell más una multa de 8,4 millones de euros para el club español. DIS adquirió el 40% de los derechos de Neymar cuando tenía 17 años a cambio de 2 millones de euros. Sostiene que la venta del jugador al Barcelona fue muy inferior a su valor real de mercado. El Barcelona dijo en el momento del fichaje de Neymar que la cifra del traspaso era de 57,1 millones de euros, de los cuales 40 millones se pagaron a la familia de Neymar. DIS recibió un 40 por ciento de los 17,1 millones restantes que se pagaron al Santos. "Los derechos de Neymar no se han vendido al mejor postor. Hubo clubes que ofrecieron hasta 60 millones de euros", dijo el jueves el abogado de DIS, Paulo Nasser, en una rueda de prensa en Barcelona. El tribunal de Barcelona donde se celebrará el juicio dijo que Neymar tendrá que comparecer en persona el lunes para el primer día, pero no está claro si se le pedirá que se quede para toda la audiencia, que podría durar dos semanas. El delantero del París Saint-Germanin (SG), sus padres, Rosell y Bartomeu comenzarán a declarar el próximo viernes. Reuters/NA/LG/MAC NA