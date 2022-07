El futbolista brasileño Neymar será juzgado por la Audiencia de Barcelona junto a sus padres y a los ex presidentes del club culé Josep María Bartomeu y Sandro Rosell, semanas antes del Mundial de Qatar 2022, por irregularidades en su fichaje en 2013 y por el que la fiscalía pidió dos años de prisión para el actual jugador del PSG. El juicio que se celebrará en la antesala del Mundial, tiene fecha del 17 al 31 de octubre en siete sesiones, los procesados se enfrentaran a penas de cárcel por delitos de corrupción entre particulares y estafa por contrato simulado en las negociaciones que, entre 2011 y 2013, culminaron en el traspaso de Neymar al Barcelona de España. Tras la denuncia del fondo de inversión D.I.S Esportes e Organizaço de Eventos LTDA, que tenía el 40 % de los derechos federativos del jugador del futbolista brasileño, se comenzó a investigar el caso, ya que los denunciantes acusaron de ser estafados por no haber cobrado la totalidad del dinero correspondiente por la transacción. Por su parte, La Federación de Asociaciones de Deportistas Profesionales de Brasil se sumó a D.I.S. en la acusación particular, ya que considera que sus derechos, consistentes en un porcentaje de los derechos de traspaso, fueron igualmente vulnerados por los acusados. Ante este panorama, la Fiscalía pidió dos años de prisión y diez millones de euros de multa para Neymar, actualmente en el París Saint Germain de Francia, y cinco años de cárcel para Sandro Rosell, quien en ese entonces era presidente del club de Cataluña. Además, solicitó dos años de prisión para el padre de Neymar y uno para su madre, ambos como presuntos autores de delitos de corrupción en los negocios, el mismo que le imputa al hijo, y una multa de 1,4 millones de euros para la empresa familiar N&N. A Bartomeu, que en el momento de los hechos relacionados con esta causa era vicepresidente del club catalán, solo lo acusa D.I.S., que también pidió cinco años de cárcel. Este caso que aborda la Audiencia de Barcelona es el denominado "Neymar 2": el caso "Neymar 1" culminó en un acuerdo con el tribunal de Barcelona por el que el Culé pagó cinco millones y medio de euros y fue condenado por dos delitos fiscales, eximiendo a Rosell y Bartomeu de responsabilidades. LG/SPC NA