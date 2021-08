Newman superó esta tarde al San Isidro Club (SIC), por 24 a 19, y pasó a liderar el Top 12 que organiza la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). aprovechando la caída por 36 a 25 del otro líder, CUBA, ante Hindú.

Ambos partidos correspondieron a la sexta fecha del certamen, que también destacó el traspié de Alumni, vencido por Belgrano 32 a 20.

Newman lidera con 24 puntos, escoltado por el SIC -vigente campeón- con 23 y CUBA con 22, Alumni se ubica cuarto con 21 e Hindú quinto con 19.

En otros partidos, Pucará le ganó a Regatas de Bella Vista, 46 a 25; Los Tilos superó al ascendido Buenos Aires, por 30 a 23, y San Luis venció al club Atlético de San Isidro (CASI), por 31 a 29, todos triunfos visitantes.

MIRÁ TAMBIÉN Estudiantes viaja a Córdoba y Zielinski repetiría equipo

Los encuentros de esta tarde únicamente contaron con la presencia de parcialidad local, luego de que en el curso de la semana la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) denunciara el incumplimiento de los protocolos de distanciamiento social, uso del tapabocas y aglomeración de personas en los cotejos de la fecha pasada.

= Posiciones =

Posiciones: Newman, 24 puntos; SIC, 23; CUBA, 22; Alumni, 21; Hindú, 19; Pucará, 15; Belgrano y Los Tilos, 13; San Luis, 9; CASI, 7; Buenos Aires, 2 y Regatas de Bella Vista, 1.

= Próxima fecha = (séptima, 11 de septiembre)

MIRÁ TAMBIÉN Justify My Love atropelló en los últimos 400 metros y ganó el Clásico La Missión

SIC vs CASI, San Luis vs Buenos Aires, Los Tilos vs Regatas Bella Vista, Pucará vs Belgrano, Alumni vs Hindú y CUBA vs Newman. (Télam)