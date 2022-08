Newell's Old Boys y Colón empataron sin goles en un pobre partido jugado esta noche en el estadio Coloso Marcelo Bielsa del Parque Independencia de Rosario, por la 12ma. fecha del campeonato de la Liga Profesional.

Newell's desarrolló un juego más vertical cuando tuvo la pelota en el primer tiempo y generó dos llegadas claras con un remate de Garro cerca del poste derecho, a los 18 minutos, y otro de Sordo, pegado al otro palo, a los 45.

Y Colón, que compartió la tenencia del balón, fue más impreciso y sólo llegó a los 14 minutos con una habilitación de Bernardi a Ábila, quien desparramó a Vangioni por la derecha del área, pero la terminó con un derechazo alto, que pasó cerca del travesaño, desde un ángulo cerrado.

Ambos equipos repitieron un esquema de tres marcadores centrales, dos laterales volantes en Newell's y dos marcadores laterales en Colón, tres volantes y dos delanteros.

La diferencia estuvo en casi todo el primer tiempo en la intención de protagonismo y en la mayor velocidad de los ataques de Newell's frente a la exasperante lentitud de los jugadores de Colón para sacar las réplicas y en su imprecisión, como a los 41 minutos cuando Farías se la dio a Bernardi, que estaba marcado, por la izquierda, en vez de habilitar a "Wanchope", quien entraba solo por la derecha.

El complemento repitió el desarrollo del primer tiempo entre un Newell's que tuvo más la pelota en el comienzo, pero que no llegó, al punto que recién pateó al arco a los 35 minutos con un remate del ingresado "Panchito" Fernández a las manos del arquero.

En contraposición, Colón tuvo menos posesión pero generó ataques más claros, como a los 16 minutos cuando tocaron en pared Bernardi y Farías, y el primero habilitó a Ábila solo por la izquierda del área, pero otra vez "Wanchope" le pegó como venía y la tiró alta, solo frente al arquero.

O a los 23 minutos cuando Meza mandó un centro pasado desde la derecha, que Ábila empalmó con una volea de zurda que también se fue alta.

Así, con el empate en un partido de pocas llegadas e ideas, al menos le permitió a Newell's cortar una racha de tres derrotas seguidas -Rosario Central, Defensa y Justicia y Atlético Tucumán- y a Colón sumar un punto de visitante, luego de perder con Independiente de local.

- Síntesis -

Newell's (Rosario): Lautaro Morales; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Cristian Lema, Willer Ditta y Leonel Vangioni; Julián Fernández, Juan Sforza y Guillermo Balzi; Juan Garro y Ramiro Sordo. DT: Javier Sanguinetti.

Colón (Santa Fe): Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado y Andrew Teuten; Julián Chicco, Leonel Picco y Cristian Bernardi; Facundo Farías y Ramón Ábila. DT: Sergio Rondina.

Cambio en el primer tiempo: 33' Genaro Rossi por Garro (N).

Cambios en el segundo tiempo: 19' Martín Luciano por Vangioni (N), Marco Portillo por Balzi (N) y Francisco González por Julián Fernández (N); 25' Augusto Schott por Meza (C); 32' Santiago Pierotti por Julián Chicco (C); 33' Facundo Mansilla por Ditta (N) y 39' Juan Álvarez por Farías (C),

Amonestados: Julián Fernández y Portillo (N). Bernardi, Garcés y Delgado (C).

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa (Newell's). (Télam)