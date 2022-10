Newell's Old Boys venderá tres mil plateas para no socios en el partido del domingo contra Boca Juniors, por la penúltima fecha de la Liga Profesional, informó esta noche el vocal "rojinegro" Gustavo Beretta.

"No les destinamos entradas a Boca porque no hay visitantes, sino que vendemos tres mil plateas a no socios, que son las que quedan libres", advirtió el dirigente del club del Parque Independencia a Télam.

Newells venderá plateas a no socios en tres sectores de la visera preferencial a 12 mil pesos; visera común a 10 mil e inferior a 9.600, en todos los casos en la tribuna que da al Museo Histórico Provincial Julio Marc, que es la que se ve en las transmisiones televisivas.

La idea de los dirigentes de Newell's es que numerosos hinchas de Boca en Rosario y la región -que abarca el sur de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos más el norte de Buenos Aires- concurrirán el domingo a ver a su equipo, en un partido en el que se puede consagrar campeón y dar la vuelta olímpica una fecha antes si gana y se dan otros resultados. (Télam)