Newell`s Old Boys venció como local 3-0 a Blooming de Bolivia y marcha con puntaje ideal, en un partido por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2023. En el primer tiempo, el elenco rosarino se puso en ventaja con goles de Marcos Portillo, a los 27 minutos, y Djorkaeff Reasco, a los 45, mientras que en el complemento estiró la ventaja nuevamente Portillo, a los 17. Newell`s tiene puntaje ideal y está arriba en la Zona E, con 6 unidades, mientras que Santos de Brasil suma 3 y puede alcanzarlo si el jueves derrota como local a Audax Italiano de Chile, que al igual que Blooming no suman puntos. En un primer tiempo en el que se vio a la "Lepra" intentando imponer condiciones frente a su gente en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario, a los 27 minutos, Jonathan Menéndez recuperó el balón en una fallida salida del conjunto boliviano, abrió para Reasco que, solo ante la marca de Jonathan Lacerda, abrió el balón a la derecha para la llegada de Marcos Portillo que solo tuvo que definir cruzado ante la salida de Johan Gutiérrez para marcar el 1-0 a favor de los rosarinos. A los 45, Bruno Pittón interceptó otra salida fallida del "Celeste", abrió para Jonathan Menéndez en la medialuna del área que, de primera, le cedió el balón a Djorkaeff Reasco para que saque un derechazo impecable al segundo palo del arquero y ponga el 2-0 para Newell’s. Ya en la segunda parte, nuevamente Marcos Portillo con un gran remate de primera y con el pie abierto al palo izquierdo de Johan Gutiérrez, anotó el 3-0 para los rosarinos. La "Lepra", que ganó en sus dos presentaciones en el certamen, continuará su camino en el torneo cuando reciba en el Estadio Marcelo Bielsa al Santos de Brasil mientras que, por el lado de los de Carlos Bustos, visitarán al Audax Italiano de Chile en el Estadio El Teniente. Esta es la síntesis: Copa Sudamericana 2023 - Grupo E - Segunda fecha. Newell’s Old Boys 3 - Blooming de Bolivia 0. Estadio: Marcelo Bielsa, Rosario. Árbitro: Jhon Hinestroza (Colombia). VAR: Jhon Perdomo (Colombia). Newell’s: Lucas Hoyos; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Guillermo Ortiz, Bruno Pittón; Pablo Pérez, Juan Sforza, Lisandro Montenegro, Marcos Portillo, Jonathan Menéndez; Djorkaeff Reasco

DT: Gabriel Heinze. Blooming de Bolivia: Johan Gutiérrez; César Romero, Christian Latorre, Jonathan Lacerda, Denilson Durán; José Arismendi, Arquímedes Figuera, Richard Spenhay, Rafinha; Juan Carlos Arce y José Luis Sinisterra. DT: Carlos Bustos. Goles en el primer tiempo: 27m Portillo (N); 45m Reasco (N). Gol en el segundo tiempo: 17m Portillo (N). Cambios en el segundo tiempo: 22m Miguel Ángel Becerra por Arismendi (B), Jorge Lovera por Spenhay (B) y Omar Siles por Arce (B); 24m Justo Giani por Portillo (N) y Angelo Martino por Pittón (N); 28m Marcelo Sponda por Montenegro (N); 33m Samuel Garzón por Sinisterra (B) y Cesar Menacho por Rafinha (B); 35m Guillermo Balzi por Pérez (N). AMP/GAM NA