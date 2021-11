Newell's Old Boys recibirá mañana a Central Córdoba de Santiago del Estero, en el estadio Coloso Bielsa de Rosario, por la 22da. fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El encuentro comenzará a las 17, será arbitrado por Fernando Espinoza y televisado por la señal de cable TNT Sports.

El local, que suma 23 puntos y ocupa el puesto 21ro en la LPF, viene de perder 3-1 como visitante del último, Arsenal, por lo que buscará recuperarse y retomar la senda del triunfo, tras dos triunfos seguidos como local, ante Independiente y Unión, ambos por 1-0.

El director técnico interino, Adrián Taffarel, no contará con la vuelta del primer marcador central Cristian Lema, quien sufrió una lesión en el aductor derecho y será sometido a un estudio de diagnóstico por imágenes.

MIRÁ TAMBIÉN Defensa no quiere detener su racha victoriosa mañana en Tucumán

Taffarel, quien "no continuará el año próximo en el cargo aunque el equipo gane los cuatros partidos que faltan", según dijo esta mañana a Télam una fuente "rojinegra", analiza hacer alguna variante desde la mitad de la cancha hacia adelante.

Enfrente estará Central Córdoba de Santiago del Estero, que está penúltimo junto con San Lorenzo, con 20 puntos, y viene de vencer a Independiente 1-0 como local y a Sarmiento como visitante 3-1, luego de ocho partidos sin ganar.

Click to enlarge A fallback.

"Este plantel se adaptó mejor al 4-4-2, es la realidad. Me reprocho quizás no haberlo hecho antes. Pero salvo el partido con Huracán, el equipo siempre fue competitivo y lo perdía por detalles, no creo que pase por un tema de sistemas. Pero encontramos los triunfos de esta manera, el equilibrio de esta manera y seguiremos insistiendo y mejorándolo de esta manera", señaló el DT Sergio Rondina, quien repetiría la misma alineación que derrotó al "Rojo".

--Posibles formaciones--

MIRÁ TAMBIÉN Con Messi en el equipo, PSG visita a Manchester City en busca de los octavos de la Champions

Newell's: Ramiro Macagno; Tomás Jacob, Diego Calcaterra, José María Canale y Mariano Bíttolo; Maximiliano Comba, Pablo Pérez, Jerónimo Cacciabue y Francisco González; Ignacio Scocco y Juan Garro. DT: Adrián Taffarel.

Central Córdoba (Santiago del Estero): César Rigamonti; Gonzalo Bettini, Alejandro Maciel, Franco Sbuttoni y Jonathan Bay; Lucas Melano, Cristian Vega, Jesús Soraire y Alejandro Martínez; Claudio Riaño y Milton Giménez. DT: Sergio Rondina.

Cancha: Coloso Bielsa (Newell's).

Hora: 17.00

Árbitro: Fernando Espinoza

TV: TNT Sports (Télam)