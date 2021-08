Newell s y Central, golpeados por los últimos resultados adversos, buscarán mañana levantar cabeza y conseguir un envión anímico cuando se enfrenten en una nueva edición del clásico rosarino, en el marco de la séptima fecha de la Liga Profesional. El encuentro se disputará desde las 15:45 en el estadio Marcelo Bielsa, con el arbitraje de Andrés Merlos (Ezequiel Brailovsky y Facundo Rodríguez serán sus asistentes) y la televisación de FOX Sports Premium y TNT Sports. El elenco "leproso", que acumula cinco clásicos sin victorias y no lo gana como local desde hace 13 años, transita la LPF con andar irregular, alternando victorias y derrotas. De hecho su última presentación fue con caída, como visitante de Racing (0-2), encuentro en el que dejó varias dudas en el cuerpo técnico que encabeza Fernando Gamboa. Por estas horas, el "Negro" mantiene tres incógnitas en el equipo que saldrá a la cancha en el Parque Independiencia, una por línea

En el fondo se disputan un lugar Franco Negri y Mariano Bittolo, mientras que en el mediocampo podría ser titular Pablo Pérez, quien volvió a jugar unos minutos la fecha pasada, en reemplazo de Nicolás Castro. En cuanto al ataque, Maximiliano Comba se perfila como posible reemplazante de Justo Giani, que había sido titular frente a la "Academia". . Central pierde a Caraglio por lesión. . El equipo "canalla" viene de sufrir un duro golpe en la Copa Sudamericana, donde fue eliminado en cuartos de final a manos del brasileño Bragantino. Su apuesta al certamen internacional lo hizo descuidar el torneo doméstico y eso se vio reflejado en los números: perdió cinco de los seis partidos disputados. Ahora, el "Kily" Cristian González buscará que sus dirigidos se vuelvan a poner en carrera en la LPF y para eso necesita un buen resultado frente al clásico rival. De cara al trascendental choque, no podrá ser de la partida el experimentado delantero Milton Caraglio, por una lesión muscular, por lo que Lucas Gamba formaría la dupla de ataque con Marco Ruben . Críticas a la designación de Merlos. . La designación de Andrés Merlos como árbitro del clásico rosarino desató fuertes críticas desde el lado de Central, que recordó el fuerte entredicho que el juez tuvo con Emilio Vecchio en un partido con Argentinos Juniors. "Es el árbitro que quería Newell´s, hay situaciones que nos hacen pensar mal respecto de lo que puede llegar a pasar", disparó Ruben en las últimas horas, mientras que Vecchio dijo que no será capitán del equipo para no cruzarse con Merlos. Del otro lado, Gamboa buscó bajarle el tono a la polémica, afirmó que no tiene "nada para decir" del juez del partido y que "es muy difícil que el árbitro pueda influenciar en el partido". Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles:. Liga Profesional-Séptima fecha. Newell´s-Rosario Central. Estadio: Marcelo Bielsa (NOB). Árbitro: Andrés Merlos. Hora de inicio: 15:45- TV: FOX Sports Premium y TNT Sports. Newell´s: Alan Aguerre, Gabriel Compagnucci, Cristian Lema, Facundo Mansilla, Franco Negri o Mariano Bittolo; Jerónimo Cacciabue, Juan Sforza y Nicolás Castro o Pablo Pérez; Jonatan Cristaldo, Ignacio Scocco y Maximiliano Comba o Justo Giani

DT: Fernando Gamboa. Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Almada, Gastón Ávila, Lautaro Blanco; Diego Zabala, Emmanuel Ojeda, Emiliano Vecchio, Luciano Ferreyra; Lucas Gamba y Marco Ruben. DT: Cristian González. NG/AT/GAM NA