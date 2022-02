Newell's no tuvo un buen debut en la Copa Libertadores Sub-20 debido a que perdió frente a Guaraní de Paraguay por 1 a 0, pero la particularidad del encuentro es que jugó Joaquín Messi, un juvenil mediocampista de 19 años que lleva la camiseta número diez, igual que Lionel.

El futbolista es parte del plantel rosarino que disputa el mencionado certamen. Es diestro, juega desde abril de 2016 los torneos de inferiores de la AFA y desde la novena hasta la cuarta división disputó 58 encuentros (43 de titular y 15 ingresando desde el banco) y convirtió 9 goles.

"Soy Joaquín Messi, jugador de Newell's y me toca jugar con la camiseta número diez", comenzó contando el jugador al sitio de la Copa Libertadores, tras lo cual añadió que nació en Coronel Arnold, un pueblo situado a 40 kilómetros de Rosario, y que a los ocho años empezó su camino en el baby-fútbol del club.

Luego pasó a Bella Vista donde tuvo su primera experiencia en cancha para 11 jugadores, continuó en las inferiores de la entidad rosarina y está en su último año de cuarta división, la cual se consagró campeona en 2021 y consiguió la clasificación a la Copa Libertadores Sub 20.

En el certamen continental, el mediocampista debutó el lunes, cuando entró a los 8 minutos del segundo tiempo para reemplazar a Lisandro Pola en la derrota por 1 a 0 frente a Guaraní. Al ser consultado acerca de si es allegado a Lionel, señaló: "Apenas llegué muchos me preguntaban si tenía algún parentesco. Es una simple casualidad, en mi pueblo hay tres familias que tienen el apellido Messi. Es natural, como coinciden otros apellidos en el mundo, justo a mí me tocó coincidir con él".

"A mí dame cualquier número, a él dale la diez siempre"

"Como soy jugador de fútbol, me relacionan más todavía. Empecé en Newell´s igual que él y ahora también me toca usar la diez", expresó el juvenil del conjunto rosarino. Joaquín, como todo futbolista, tiene la ilusión de poder jugar junto con Lionel: "Sería lo más lindo que me puede llegar a pasar en mi vida. Sería una cosa impresionante".

En ese sentido y ante la pregunta de qué dorsal usaría cada uno de los Messi, Joaquín manifestó: "A mí dame cualquier número, a él dale la diez siempre. Con tal de jugar, dame cualquier número".

