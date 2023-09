Newell´s no puedo sostener la ventaja e igualó frente a Unión de Santa Fe 1 a 1, como local, en un aceptable encuentro que disputaron esta tarde aquí, en el marco de la quinta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional. El delantero José Recalde, a los 12 minutos del segundo tiempo, adelantó al conjunto rosarino, mientras que Kevin Zenón, a los 18, marcó la igualdad de Unión. El encuentro comenzó con un leve dominio por parte del local, en el que fue el protagonista con la tenencia de la pelota y con ella, intentó arrinconar al elenco visitante que propuso un juego de contención y áspero por momentos para cortar los circuitos de juegos. Con el correr de los minutos, Unión logró equilibrar el pleito, y aunque no fue punzante, se las ingenió al igual que Newell´s para generar un ida y vuelta, que generó falsas expectativas, ya que le bajaron el telón al primer tiempo sin emociones. El complemento se inició con una polémica en los primeros minutos, ya que los jugadores del conjunto rosarino reclamaron un penal cuando un remate de Ferreira dio en el brazo de un defensor rival, sin embargo el árbitro Ariel Penel y el VAR lo desestimaron. Newell´s aceitó su funcionamiento y luego de varios intentó logró abrir el marcador: Recalde con un cabezazo, tras un tiro de esquina, puso la historia 1 a 0. Sin embargo, la alegría le duró poco al equipo de Heinze, ya que en el primer avance, Unión marcó la igualdad por medio de Zenón, quien remató rasante tras un flojo despeje de la defensa que se vio sorprendida desde un lateral. El final del partido tuvo al local en la búsqueda del triunfo, y aunque tuvo el dominio de la pelota, no logró encontrar los caminos para doblegar a la ardua defensa rival, que se aferró a un punto de oro.. La siguiente es la síntesis del encuentro:. Copa de la Liga Profesional 2023. Zona B - Fecha 4. Newell´s (1) - Unión de Santa Fe 1. Estadio: Newell's. Árbitro: Ariel Penel. VAR: Germán Delfino.. Newell´s: Lucas Hoyos; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Guillermo Ortíz, Ángelo Martino; Iván Gómez, Juan Sforza; Brian Aguirre, Cristian Ferreira, Ramiro Sordo; Jorge Recalde. DT: Gabriel Heinze. Unión: Sebastián Moyano; Federico Vera, Nicolás Paz, Franco Calderon, Claudio Corvalán, Kevin Zenon; Tiago Banega, Joaquín Mosqueira, Mauro Luna Diale; Gonzalo Morales y Jerónimo Domina

DT: Cristian González.. Goles en el segundo tiempo: 12m José Recalde (N), 18m Kevin Zenón (U).. Cambios en el segundo tiempo: 16m Nicolás Orsini por Domina (U), Patricio Tanda por Banega (U); 24m Facundo Mansilla por Martino (N); 31m Guillermo May por Sordo (N); 39m Mateo Del Blanco por Morales (U), 43m Ignacio Schor por Méndez (N); 45m Franco Pardo por Vera (U). LG/MAC NA