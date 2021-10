El entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, Néstor Gorosito reconoció la importancia del punto obtenido hoy en su visita a Independiente y se quejó por el arbitraje de Germán Delfino al aducir que a su equipo no le cobró "un penal muy claro a Maximiliano Coronel en el primer tiempo”.

“El empate es justo porque controlamos bien a Independiente, que no tuvo situaciones de gol. Después, Emanuel Cecchini hizo un gran partido y fue importante para el equipo”, puntualizó el director técnico de Gimnasia.

"En cuanto a lo táctico y la entrega estuvimos muy bien, pero nos sigue faltando claridad en los últimos metros para meter el último pase”, admitió el DT en la conferencia de prensa pos empate 1 a 1 en Avellaneda, por la decimoquinta fecha de la LPF.

El uruguayo Brahian Aleman, figura del encuentro, destacó por su parte que el empate fue justo y dijo que fue "una lástima no poder terminar el primer tiempo con esa ventaja que se había conseguido sobre la hora”.

“Queríamos los tres puntos pero el empate está bien. Ellos no venían bien, pero son un buen equipo, Nosotros no hicimos una buena cobertura en la jugada del empate y sabemos que Silvio Romero no te perdona”, concluyó el uruguayo respecto del tanto conseguido por los "rojos" en el tercer minuto de descuento del período inicial, luego de que a los 45 exactos el colombiano Johan Carbonero abriera el marcador.

La mala noticia para Gimnasia es que Nicolás Contín sufrió un esguince grave de la rodilla izquierda con compromiso ligamentario. Mañana le harán los estudios complementarios para verificar la lesión. (Télam)