El volante de Huracán Claudio Yacob, autor de un gol en la victoria de esta noche sobre Aldosivi de Mar del Plata, 2 a 0 por la décima fecha de la Liga Profesional de Fútbol, admitió que el equipo "necesitaba una victoria así" para recuperar la confianza.

"Necesitábamos una victoria así, siendo superiores al rival, creando situaciones de gol. Por suerte se nos dio para recuperar la confianza y la ilusión", dijo el volante del "Globo".

Huracán no ganaba desde la primera fecha, 2-1 sobre Defensa y Justicia. Desde entonces sumaba dos caídas y seis empates.

"A veces es difícil mantener al grupo firme cuando los resultados no se dan -dijo Yacob al respecto-, pero lo hicimos. Nos apoyamos, vamos para adelante. Y cuando hablo de grupo no me refiero solo al plantel y al cuerpo técnico, sino también a todas las personas que trabajan en el club y forman parte de esto".

Finalmente, y respecto del almuerzo que a inicios de semana tuvieron jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, el volante dijo: "Fue muy bueno el encuentro, porque siempre viene bien expresar las cosas que sentimos, pensando soluciones, haciéndonos fuertes".

"Así que nos vamos contentos por la victoria y por recuperar esa ilusión que tuvimos con el triunfo en la primera fecha", concluyó. (Télam)