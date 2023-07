La yegua Near You, con la monta del jinete brasileño Francisco Goncalves, ganó hoy por un cuerpo y medio sobre Simonne el Hándicap Miss Linda, una prueba de 1.400 metros con un premio de 1.250.000 pesos que se disputó en el octavo turno de la reunión en el hipódromo de San Isidro.

La ganadora, una hija de Remote, pagó un dividendo de 2,80 por boleto - favorita- y empleó un tiempo de 1m 24s 56/100 para las 14 cuadras de arena pesada.

La pista fue un fangal a lo largo de toda la tarde. Había mucho barro en todos lados. Y con esas condiciones climáticas Near You supo correr muy firme en los últimos 300 metros para llevarse una importante victoria.

En la largada Lindaflor La Violeta, Linda Glow y Sing Sing Sing salieron a buscar la punta con decisión. Las tres yeguas aguantaron hasta los últimos 300 metros. En el desarrollo vinieron alternándose la punta , mientras que Near You siempre vino entre las últimas.

MIRÁ TAMBIÉN El más buscado: Izquierdoz habló de un posible regreso a la Argentina en medio del interés de varios equipos

Ya en los primeros metros de la recta Linda Glow y Lindaflor La Violeta comenzaron un pequeño duelo. Sing Sing Sing perdió algo de acción y la carrera hasta ahí no tenía dueña.

Faltando 300 metros arrancó de atrás Near You con una gran firmeza. Fue una atropellada con todo el talento del jockey Francisco Goncalves. Faltando 150 metros para el disco Near You pasó de largo y no le dejó nada a nadie.

Terminó ganándole por un cuerpo y medio a Simonne, quien también atropelló para quedar como escolta. Tercera, a medio cuerpo, fue Life Stars Now.

Los parciales fueron de 23s 97/100 para los 400 metros, de 47s 04/100 para los 800 metros y de 1m 12s 08/100 para los 1.200 metros.

MIRÁ TAMBIÉN Los argentinos Tirante y Trungelliti quedaron eliminados del Challenger italiano de San Benedetto

Neaqr You defiende los colores del glorioso stud Vacación y tiene como entrenador a José Correa Aranha, un brasileño que sabe un montón en esto de cuidar caballos de pura sangre. (Télam)