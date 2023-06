Natán, con la monta del jinete Adrián Giannetti, ganó por 2 cuerpos y medio sobre Jazz Seiver -compañero de yunta- el Gran Premio Estrellas Classic, una prueba para fondistas sobre 2.000 metros con un premio de 12.000.000 pesos que se corrió en el duodécimo turno de la reunión en el hipódromo de San Isidro.

El ganador, un hijo de Señor Candy, pagó un dividendo de 1,60 por boleto -super favorito- y empleó un tiempo de 2m 01s 82/100.

Natán es aquel caballo que ganó el Gran Premio Jockey Club en San Isidro por una molestia que le ocasionara El Musical. Se cambió el fallo y Latán ganó por decisión del Comisariato. A partir de ahí hubo incidentes de todo tipo en el hipódromo y el turf quedó manchado por aquella supuesta molestia.

Hoy no pasó nada de eso y Natán demostró clase por todos lados. No solo que le ganó por 2 cuerpos y medio a su compañero de fórmula Jazz Seiver sino que dejó a Menino Do Río en el tercer lugar.

La carrera comenzó con Super Number en la punta, seguido por Kavac y por Western Camp. Así llegaron a la recta final.

Ya sobre los 400 metros Super Number no aflojó y encaró con decisión hacia el disco. Por el lado de afuera atropelló Natán y su socio Jazz Seiver. Natán pasó de largo y lo propio hizo Jazz Seiver. Un uno-dos para el entrenador Carlos Daniel Etchechoury.

Los parciales fueron de 24s 81/100 para los 400 metros, de 49s 20/100 para los 800 metros, de 1m 14s 04/100 para los 1.200 metros y de 1m 38s 31/100 para los 1.600 metros.

Natán alcanzó hoy su tercer triunfo oficial sobre 9 salidas. Ganó con autoridad, fue letal en los 250 metros finales y le dio una gran satisfacción a su entrenador. El caballo está entero, se pudo recomponer después de una lesión y hoy demostró que es un fondista de jerarquía. (Télam)