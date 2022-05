El candidato a presidente de Rosario Central Diego Lavezzi aseguró estar "triste" por la realidad del club y por la reprobación del presupuesto por parte de la asamblea de representantes.

"Estoy contento porque la gente de Central pudo expresarse, pero triste por la realidad de cómo está el club: a esta gente la votó el 70 por ciento y ayer no hubo nadie que levantara la mano para aprobar el presupuesto", declaró Lavezzi a Télam.

La asamblea de representantes reprobó el presupuesto del período que se extenderá desde el 1º de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2023, durante la asamblea desarrollada anoche en la subsede del estadio cubierto del Cruce Alberdi.

"Hoy tomábamos un café con los muchachos y no nos acordamos de que haya pasado esto de que ningún socio apruebe el presupuesto. Lo que nos preocupa es el estado en que nos van a dejar el club porque, si bien no tenemos la información precisa, sabemos que por el pase del defensor (Juan Cruz) Komar dieron como garantía de pago documentos de la televisión y no sabemos a qué montos alcanza la deuda tomada por el jugador", abundó el hermano de Ezequiel "Pocho" Lavezzi, candidato a presidente por la agrupación Origen Canalla.

Consultado sobre el déficit en el presupuesto denunciado por el dirigente opositor Juan Cruz Rodríguez, Lavezzi respondió que "a nosotros los números también nos dan eso, y por eso pedimos un cuarto intermedio para obtener la información, pero la asamblea de representantes rechazó directamente el presupuesto. No tenemos la información oficial porque cuando fuimos a la reunión con los dirigentes sólo fue (el presidente Rodolfo) Di Pollina, pero no estaban el tesorero ni el protesorero ni la contadora".

Sobre la posibilidad de la vuelta del exenganche "canalla" Emiliano Vecchio en caso de ganar las elecciones, Lavezzi respondió que "si el técnico que esté en ese momento lo quiere, por supuesto que sí porque, si está bien físicamente, es un jugador muy interesante, que nos rindió mucho y es uno de los mejores jugadores del fútbol argentino". (Télam)