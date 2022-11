El tenista español Rafael Nadal recordó hoy el retiro del suizo Roger Federar y señaló que se fue alguien que admiró "mucho". En la última edición de la Laver Cup se vio una de las escenas más emocionantes en la historia del tenis. Durante la despedida de Federer, Nadal no pudo contener las lágrimas al decirle adiós profesionalmente a su, tal vez, mayor rival. Durante la conferencia de prensa que dio previo a la exhibición de este miércoles en el Arena Parque Roca contra Casper Ruud, el español se refirió a la relación que mantuvo con el suizo: "Si bien con Novak jugué más partidos que con él, mi carrera la empecé con Roger. Por contrastes de estilos, personalidades y afinidad, hemos compartido tanto que se iba alguien a quien he admirado mucho". Y agregó: "Con él rivalicé pero también compartí muchas cosas bonitas tanto dentro como fuera de la pista. Todo lo que se respiraba en ese ambiente durante aquellos partidos era diferente

Se va una parte de mi vida también". A lo largo de su carrera, Nadal se enfrentó en 40 ocasiones contra Federer y terminó dominando el historial 24 a 16. Además, se midieron en nueve finales de Grand Slam. Con respecto al "Big Three" que conformó junto a Federer y Djokovic, reconoció que tuvieron un "talento innato", pero que "más allá de esto también tuvimos la humildad y la ilusión por mejorar"

Y agregó: "Alargamos nuestras carreras muchísimo y nos adaptamos para mejorar y seguir siendo competitivos. En mi caso, desgraciadamente por temas físicos, no puedo correr como cuando era joven. Roger también realizó modificaciones en su juego, mientras que Novak no necesitó cambiar mucho ya que tuvo pocos problemas físicos". "Que hayamos coincidido tres jugadores que hicimos cosas que no se consiguieron en el pasado hace que la siguiente generación tenga que ir forjando su camino, pero ya hubo jugadores de estos que ganaron hasta Grand Slams", opinó sobre el paso del "Big Three" a la nueva generación de tenistas

Asimismo, puso de ejemplo a Ruud: "Casper lleva varios años haciendo cosas importantes, tiene un gran futuro y presente". Al ser consultado acerca de si hubiese realizado cambios en el tenis, bromeó: "Mejor no cambiar nada porque mi carrera ha sido lo suficientemente buena, ja. Pero como espectáculo me gustaría tener un tenis que ofreciera más oportunidades y estilos diversos de juego". También analizó la forma de jugar en la actualidad: "Creo que la mayoría juegan con un estilo muy similar porque la velocidad a la que se juega y en las condiciones donde jugamos te dan muy poco margen para poner en práctica tener la posibilidad de pensar". En ese sentido, la comparó con la época en que se daba sus primeros pasos en el circuito, ya que allí "se preparaban los puntos y se esperaba el momento para atacar". "A estas alturas de mi carrera, estar en la posición que estoy lo considero un regalo. Sigo viviendo lo que es esta carrera, que siempre la viví con ilusión y pasión por lo que hago", concluyó el mallorquín. NGR/GAM NA