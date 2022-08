El lateral izquierdo de Vélez Sarsfield Francisco Ortega manifestó su emoción por la clasificación obtenida a las semifinales de la Copa Libertadores tras eliminar anoche a Talleres, en Córdoba, y aseguró que para él "nada se compara" con jugar este certamen.

"Nada se compara con estar en la Copa Libertadores y por eso esperamos seguir avanzando aunque el próximo rival sea nada menos que Flamengo. Vamos a encarar esos partidos de la misma manera que los anteriores, porque así llegamos hasta aquí", sostuvo Ortega ante la consulta de Télam en el estadio Mario Kempes.

"Siento una emoción terrible por haber llegado a las semifinales ya que estoy en el club desde los 14 años (tiene 23) y la felicidad que esto produce es muy grande", reflejó como para simbolizar los sentimientos de un plantel como el dirigido por el uruguayo Alexander Medina que cuenta con varios jóvenes surgidos de la cantera velezana.

No la pasó bien Ortega en el partido de ida de la semana pasada en Liniers, cuando Vélez ganó sobre el final por 3 a 2, porque el delantero colombiano Diego Valoyes lo tuvo a maltraer durante toda la noche de Liniers.

MIRÁ TAMBIÉN Estudiantes buscará mañana avanzar a semifinales de la Libertadores ante Athletico Paranense

"Para el partido de anoche ajustamos bastantes cosas, porque sabíamos que nos iban a jugar por mi lado con Valoyes otra vez, ya que es un delantero muy picante que me complicó siempre que me encaró, además de que me patiné bastante en varias oportunidades", apuntó.

"Por eso esta vez lo apreté más en la marca y traté constantemente de que no gire, tratando de obligarlo a jugar siempre de espaldas, porque cuando logra ponerse de frente es muy desequilibrante. Creo que lo conseguí y eso nos ayudó a fortalecernos defensivamente", concluyó. (Télam)