Nacional, del técnico argentino Ricardo Zielinski, se vio frustrado en su ilusión de adjudicarse la Supercopa de fútbol de Uruguay, al perder anoche por 1-0 ante Liverpool, en el estadio Centenario de Montevideo

El club de Belvedere se quedó con el trofeo en disputa, a partir de la conquista alcanzada por el mediocampista Gonzalo Nápoli, a los 4 minutos de la primera etapa, tras el rebote largo que dio el arquero Sergio Rochet, ante un tiro libre de Gastón Martirena.

El conjunto negriazul quedó en inferioridad numérica, a los 36m. de la primera parte, por la expulsión de Lucas Lemos, por doble amonestación.

El equipo ‘tricolor’, orientado por el entrenador bonaerense Zielinski (ex Estudiantes de La Plata), mostró desde el comienzo a los también argentinos Fabián Noguera (ex Estudiantes) y Emmanuel Gigliotti (ex Independiente).

“Se vio un partido cuesta arriba con la expulsión. Nos tuvimos que salir del modelo y soportamos bien los embates de Nacional”, contó el DT de Liverpool, Jorge Bava, a la trasmisión de ‘Tenfield’.

“Hicimos un desgaste enorme. Planificamos lo importante y urgente que era este partido, a pesar de las ausencias. Apelamos a la memoria colectiva y, por suerte, se pudo dar”, amplió el técnico. (Télam)