Nacional, con la presencia de los delanteros argentinos Gonzalo Bergessio y Leandro Fernández, cayó derrotado hoy en su visita a Deportivo Maldonado por 1 a 0, lo que no le permitió pasar a la escolta del líder Peñarol, su clásico rival, al jugarse parcialmente la duodécima fecha del torneo Clausura de Uruguay.

El 'Bolso', además del exgoleador de San Lorenzo y Racing y del exatacante de Independiente y Vélez, le ofreció ingreso en el segundo tiempo al exvolante de River Andrés D'Alessandro.

Mientras que el anfitrión, que ganó merced a la conquista de Joaquín Varela, contó como titulares a los delanteros Lucas Viatri (ex Boca y Banfield, entre otros) y Hernán Toledo (ex Vélez, Lanús y Banfield), más el arquero Danilo Lerda (ex Talleres de Córdoba).

Por su parte, Montevideo City Torque superó de visitante a Liverpool por 3 a 1, con las marcas de Sebastián Guerrero, José Alvarez y Diego Arismendi, además de darle concurso al defensor Juan Cejas (ex Estudiantes de La Plata y Quilmes).

El tanto del descuento del equipo local fue convertido por el delantero Federico Martínez, que registró paso por Independiente y Rosario Central, según consignó el sitio Tenfield.

En último partido de la noche, Cerrito se impuso de local ante Villa Española por 1 a 0, con la definición de Federico Rodríguez.

La fecha continuará mañana con Sud América-Boston River; River Plate (U)-Peñarol; y Plaza Colonia-Fenix (U). El lunes cerrará con Cerro Largo-Rentistas y Progreso-Wanderers.

Principales posiciones: Peñarol 26; Cerro Largo 23; Nacional 21; City Torque y Wanderers 20; Progreso 18; Maldonado 17. (Télam)