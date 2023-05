El potrillo My Stormy Dark, con la monta del jockey Adrián Giannetti, ganó hoy por 8 cuerpos sobre Ever Daddy el Especial Julio Félix Penna, una prueba de 1.600 metros de arena pesada con un premio de 1.350.000 pesos que se disputó en el décimo turno de la reunión en el hipódromo de Palermo.

El ganador, un hijo de In The Dark, pagó un dividendo de 9.65 por boleto y empleó un tiempo de 1m 35s 57/100 para la milla de arena.

Hubo un justo homenaje del hipódromo de Palermo al recordado entrenador Julio Penna, quien fue uno de los mejores cuidadores de la historia del turf argentino.

La carrera fue pareja hasta los últimos 350 metros. En el inicio se vino Ever Daddy, que marcó los tiempos del desarrollo y fue seguido de cerca por Halo A Full y por Intense For Me.

MIRÁ TAMBIÉN Hauche se perfila para estar desde el comienzo en Racing

Al llegar a la recta final, Ever Daddy siguió mandando en las acciones, mientras que My Stormy Dark arremetía casi por media cancha.

En los últimos 300 metros se terminó la carrera. My Stormy Dark comenzó a venirse desde atrás y fue una máquina de correr. En los 150 metros de cierre desplegó toda su clase y le ganó por 8 cuerpos a Ever Daddy, que a su vez venció por 10 cuerpos a Runhappy.

El hipódromo no suministró los parciales de la carrera. La pista siguió estando muy pesada pero eso no hizo mella en My Stormy Dark, potrillo que hoy debutó y demostró una gran jerarquía. (Télam)