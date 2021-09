La leyenda del PSG Jean-Pierre Adams, de 73 años, murió hoy en el Hospital Universitario de Nimes tras permanecer 30 años en estado vegetativo por un error en la dosis de anestesia mientras se sometía a una intervención quirúrgica de rodilla. Francés, pero de origen senegalés, Adams se desempeñaba como defensor y representó a la Selección de Francia en 22 partidos

Su carrera y su vida dieron un vuelco radical el 17 de marzo de 1982, cuando entró en estado vegetativo debido a una negligencia en el suministro de anestesia mientras lo operaban de los ligamentos de la rodilla. Conocido como la "Roca Negra", llegó a Francia en 1958, comenzó su carrera en el RC Fontainebleau en 1967, y a partir de allí comenzó un recorrido por clubes franceses como el Nimes, Niza, PSG, Mulhouse y Chalon. Durante su paso por la Selección francesa, entre 1972 y 1976, conformó una dupla central en defensa con Marius Trésor que fue conocida como ‘La guardia negra’. El Paris Saint Germain, nuevo club de Lionel Messi, emitió un comunicado en el que lamentaban la muerte de la ‘Roca Negra’: "El PSG perdió, este lunes 6 de septiembre, a uno de sus glorias mayores. Defensor del Rouge et Bleu y del Equipo de Francia, Jean-Pierre Adams vistió los colores parisinos de 1977 a 1979. El club extiende sus condolencias a su familia y seres queridos"

Según detalló The Sun en marzo de este año, Adams era incapaz de comunicarse aunque podía respirar, comer y toser sin ayuda de equipos médicos. "La gente en Facebook dice que debería estar desenchufado, ¡pero no lo está! No tengo el valor de dejar de darle agua y comida. Tiene una rutina normal… Puede estar en estado vegetativo, pero puede oír y sentarse en una silla de ruedas", reveló al periódico inglés su esposa Bernadette, quien estuvo durante todos estos años a su lado. Dep/OM NA