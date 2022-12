El ex mediocampista uruguayo Fabián O Neill, que jugó en el Cagliari y Nacional a nivel de clubes, murió hoy a los 49 años, informó la Federación Uruguaya de Fútbol (AUF). Según trascendió, O Neill ingresó el sábado en un hospital en coma con hemorragias debido a una enfermedad hepática crónica y este domingo falleció tras permanecer 24 horas internado. "Lamentamos con profunda tristeza y conmoción el fallecimiento del exjugador de la Selección Uruguaya, Fabián O Neill. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos", publicó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en su cuenta de la red social Twitter. El ex futbolista disputó 19 partidos con Uruguay y formó parte de la selección en el Mundial de Corea del Sur y Japón 2002, aunque no jugó. Nacional, por su parte, señaló: "Hoy llora la camiseta 10. Hoy se detiene la magia para recordar a Fabián O’Neill, uno de los jugadores que despertó más admiración con la camiseta de Nacional

Se fue uno de los nuestros. Hasta siempre Mago". El "Mago" inició su carrera en Nacional (1992-1995) y la continuó en Italia: en Cagliari (1996-2000 y 2002), Juventus (2000-2001) y Perugia (2002), mientras que regresó al "Bolso" para retirarse en 2003. FG/SH NA