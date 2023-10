Carlos Alfredo "Chupete" Guerini, gloria del fútbol argentino y el Real Madrid, falleció este martes en España, donde se encontraba de visita para ver a sus hijos.

El ex futbolista tenía 74 años y aún no fueron confirmadas las causas de su deceso.

Guerini debutó en 1966 en General Paz Juniors y luego pasó por Rosario Puerto Belgrano, Belgrano de Córdoba y Boca.

En 1973 dio el salto a Europa, donde vistió las camisetas de Málaga y Real Madrid (del 75 al 79). Luego, un llamado de Talleres lo hizo volver a Córdoba, donde jugó dos años, y se retiró en Belgrano en 1985.

El paso de Real Madrid a Talleres es por lo que más se lo recuerda en Córdoba y así lo contó: "Amadeo Nuccetelli había viajado a Sevilla a comprarlo a Bertoni. Lo fuimos a despedir al aeropuerto con Candalá, el hombre que manejaba mis papeles. Me dijo que Bertoni no había aceptado y me preguntó si quería volver. Me voy mañana, le dije. Son esas cosas..."

"Me hizo el contrato en la hoja de vuelo que tenía él. Hablé con los dirigentes de Real Madrid y no querían saber nada. Me decían: ‘Está loco. No es por nada, pero no va a comparar Talleres que está jugando en una Liga de Córdoba con nosotros que estamos jugando copas en Europa. Usted está en el mejor club del mundo’. Y como soy caprichoso, les dije ‘me voy, me voy y me voy’. Perdí dos años de contrato y un montón de cosas", destacó.

"El Club Atlético #Belgrano lamenta el fallecimiento de Carlos Guerini, uno de los más notables delanteros que vistió nuestra camiseta. Acompañamos a su familia y ex compañeros en este momento de dolor. Hasta siempre y gracias por tu fútbol, Chupete", expresó la cuenta del "Pirata" en la red social Twitter. LG/AMR NA