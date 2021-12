El exfutbolista Hugo Maradona, uno de los hermanos de Diego Armando Maradona, falleció hoy a los 52 años en su casa de Monte di Procida, en la provincia de Nápoles, a raíz de un paro cardíaco.

Maradona fue encontrado sin vida minutos antes del mediodía italiano, según informó a Télam en Italia Diego Maradona Junior, el hijo del astro producto de su relación con Cristiana Sinagra, quien reside en Nápoles.

El fallecimiento se da a poco más de un año de la muerte del excapitán de la selección argentina de fútbol, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, que había movilizado a toda la ciudad del sur italiano, en la que hace años residía su hermano Hugo.

El "Turquito", como se lo conocía, había nacido en Villa Fiorito, en Lanús, el 9 de mayo de 1969, y además de un paso por las selecciones juveniles de Argentina, defendió las camisetas de Ascoli de Italia, Rayo Vallecano de España, Rapid Viena de Austria, Deportivo Italia de Venezuela, Club Progreso de Uruguay, PJM Futures, Avispa Fukuoka y C'dole Sapporo de Japón.

MIRÁ TAMBIÉN Marcelo Méndez dirigirá al club Asseco Resovia de Polonia

Apenas conocida la noticia del fallecimiento, el presidente del club Napoli, Aurelio De Laurentiis, envió sus condolencias a la familia por la muerte de quien fuera jugador del equipo del sur italiano en 1987, aunque sin llegar a debutar en Primera División.

"El presidente Aurelio De Laurentiis, el vicepresidente Edoardo De Laurentiis, los directivos, el cuerpo técnico, el equipo y todo Napoli se reúnen en torno a la familia Maradona y se unen al dolor de la muerte de Hugo", publicó la institución en un comunicado.

Click to enlarge A fallback.

"Lamento el fallecimiento de Hugo Maradona, exjugador de Acoli y Rayo Vallecano, entre otros clubes", expresó por su parte el embajador argentino en Italia, Roberto Carlés a través de redes sociales.

"Hermano menor de Diego, fue el primero en advertirnos que su hermano era de otro planeta", destacó Carlés.

MIRÁ TAMBIÉN Rayo Vallecano y el Ascoli italiano se sumaron al pésame por la partida de Hugo Maradona

Hugo Maradona, residente en el barrio Fregea de la comuna napolitana, había sido comprado por el Napoli mientras su hermano brillaba con la 10 y luego fue cedido al Ascoli italiano entre 1987 y 1988, donde no convirtió goles en 13 partidos.

Sin embargo, durante su estadía en el equipo italiano, Hugo visitó al Nápoli de su hermano Diego en el estadio entonces llamado San Paolo, para un cruce de apellido Maradona que terminó con victoria para los locales.

Ese 20 de septiembre de 1987, Napoli ganó 2-1 con goles de Simone Bagni, con una asistencia de Diego, y de Bruno Giordano, mientras que Hugo entró en la segunda parte en lugar de Domenico Agostini.

En 1987 Diego, Hugo y su otro hermano Lalo también jugaron un partido para el mismo equipo: un amistoso con el Granada contra el Malmoe. El Granada ganó 3-2 con goles de Diego y Lalo.

Luego Hugo Maradona se trasladó a España, donde jugó en el Rayo Vallecano antes de otras experiencias en Japón y Austria.

En el país asiático, por ejemplo, jugó en tres equipos: PJM Futures (1992-94), Avispa Fukuoka (1995-96) y Consadole Sapporo (1997-98).

Tras terminar su carrera deportiva en 1999, Hugo decidió regresar a Nápoles para establecerse definitivamente y comenzar a interesarse por el fútbol juvenil, al punto que había iniciado una carrera en clubes de la ciudad del sur italiano.

En 2016, se casó en Bacoli con Paola Morra y tuvo tres hijos, Nicole, Thiago y Melina, que viven en Miami, aunque hace unos años declaró su sueño de llevarlos a Nápoles, recordó este martes la prensa italiana.

En los últimos meses, Hugo había sido protagonista de la campaña electoral a la alcaldía de la ciudad napolitana, con un apoyo público al candidato Catello Maresca.

"Me han propuesto esto para ayudar a los niños y lo hago con mucha felicidad. No hablo de política, solo de fútbol y de dar a los niños una, dos o tres horas a la semana para que sean felices con el fútbol", aseguró Hugo a inicios de este año cuando pensaba integrar una de las listas de apoyo a Maresca, aunque luego desistió de la idea.

Una de las últimas apariciones públicas de Hugo Maradona fue a fines de noviembre de este año, para la presentación de un libro del periodista Walter Di Maggio sobre la época dorada del Napoli.

En cuanto a su relación con Diego, era el más cercano de los dos hermanos varones; el otro, Raúl Alfredo "Lalo" Maradona, de 55 años, también fue futbolista y reside en Canadá.

En ese sentido, Hugo Maradona protagonizó un video muy recordado cuando tenía 6 o 7 años, en la década de 1970, cuando su hermano la rompía en Argentinos Juniors y el fue entrevistado por la televisión.

"Vos jugás en Argentinos, ¿pensás ser cómo Diego?, le preguntaron, y respondió serio: "No, no, mi hermano es un marciano, no se puede discutir”.

Otro episodio en la vida del astro que tuvo como protagonista al "Turco" fue con el recordado gol de Diego a los ingleses en la victoria por 2-0 en el Mundial de México 1986.

Luego de ese maravilloso gol, Diego recordó que en un partido que Argentina perdió con Inglaterra en Wembley por 3-1, en una gira en 1980, hizo una jugada muy similar y cuando le salió a tapar el arquero Ray Clemence definió cruzado y la pelota salió desviada.

"¿Por qué no gambeteaste al arquero ?", le preguntó Hugo, y eso fue precisamente lo que recordó Diego en el estadio Azteca cuando luego de dejar el tendal de jugadores ingleses desparramados quedó mano a mano con Peter Shilton y en vez de patear lo eludió como le había resaltado su hermano, para marcar el mejor gol de la historia de los Mundiales. (Télam)