La Selección argentina de vóley femenino, Las Panteras, vencieron 3 a 2 Colombia en un atractivo encuentro e hicieron historia al clasificarse a cuartos de final del Mundial de Países Bajos-Polonia, en el marco de la cuarta fecha del Grupo D. El combinado argentino debió trabajar muchísimo durante cinco sets, pero logró imponerse con parciales de 25-20, 20-25, 25-22 y 12-7 y lograron su segundo triunfo consecutivo, luego de la histórica primera victoria en la historia de la Copa del Mundo ante República Checa. Argentina que venía de perder 3-0 con Brasil y China, las favoritas a quedarse con el primer puesto del grupo, cerraran su participación en la primera fase cuando enfrenten a Japón el próximo domingo 2 de octubre, desde las 9.15. El primer set tuvo a Colombia con un buen inicio, en el que sacó una rápida ventaja, y pese a las Panteras mostraron reacción al igualar las acciones, las "Cafeteras" no se dejaron doblegar y dominaron para irse al descanso con un cómodo 25-19. En el segundo juego, la historia se invirtió, fue el combinado argentino el que impuso el ritmo y pese a que un trayecto del mismo le igualaron el marcador 10-10, mostraron un nivel superlativo para llevarse el triunfo con una considerable ventaja de ocho puntos gracias al 25-17. Ya en el tercer set, se dio el momento más relativo de la jornada: Las Panteras dominaron y llevaron siempre la ventaja, pese a las igualdades en dos oportunidades, sin embargo, cuando todo indicaba que el punto sería albiceleste, Colombia igualó 25-25 el tanteador y le arrebató el juego con un 29-27. Con el golpe anímico que suele significar un duelo así, se temió por Argentina en la cuarta manga, pero una nueva muestra de carácter, hizo relucir la ambición de las chicas que se impusieron 25-20 y llevaron la definición al quinto set. Ya en el mano a mano, las Panteras no tuvieron un buen arranque, pero se sobrepusieron y vencieron con autoridad a su par por 12-7 para sumar segundo triunfo en una Copa del Mundo y meterse por primera vez en cuartos de final.. La siguiente es la síntesis del encuentro:. Mundial de Vóley femenino. Fecha 4. Argentina (3) - (2) Colombia.. Argentina: Victoria Mayer, Erika Mercado, Bianca Farriol, Can delaria Herrera, Daniela Bulaich, Yamila Nizetich. Líberos: Tatiana Rizzo y Agostina Pelozo. DT: Hernán Ferraro

Colombia: María Alejandra Martín, Dayana Segovia, Melissa Rangel, Darlevis Mosquera, María Margarita Martínez, Amanda Coneo

Líbero: Camila Gómez. DT: Antonio Rizola Neto.. Ingresaron en Argentina: Sabrina Germanier, Bianca Cugno, Emilce Sosa.. Ingresaron en Colombia: Laura Grajales, Ana Karina Olaya, Yeisy Soto.. LG/SPC NA