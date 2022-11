Tras un arranque muy turbulento en las Eliminatorias Sudamericanas que derivó en el fin de ciclo del Óscar "El Maestro" Tabárez, Uruguay pudo clasificar al Mundial de Qatar 2022 con cuatro triunfos en fila bajo la dirección técnica de Diego Alonso. De esta manera, el equipo que fue campeón del mundo de 1930 y 1950 disputará su cuarta Copa del Mundo consecutiva. El sorteo del Mundial de Qatar 2022 lo ubicó en el Grupo H junto a las tres selecciones que fueron sus víctimas en los cruces de eliminación directa de los últimos mundiales: Corea del Sur (octavos de final de Sudáfrica 2010), Ghana (cuartos de final de Sudáfrica 2010) y Portugal (octavos de final de Rusia 2018). Los que se perfilan como su principal amenaza en el grupo son los portugueses que, si bien no presentan un muy buen juego colectivo, llegan con un equipo con muchas figuras y en lo que podría ser la última oportunidad de Cristiano Ronaldo para conquistar la Copa del Mundo.. Los candidatos para avanzar.. Uruguay: Qatar 2022 será la 14° participación para una Selección que viene en levantada tras la llegada de Diego Alonso a la dirección técnica. Además tiene jugadores experimentados como Luis Suárez y Edinson Cavani, y otros jóvenes que se hicieron un lugar en el once inicial, entre los que destacan Rodrigo Bentancur, Federico Valverde y Nicolás De La Cruz. En la última década volvió a asentarse entre las principales potencias del fútbol, alcanzando las semifinales en Sudáfrica 2010, la Copa América en 2011 y los cuartos de final en Rusia 2018. La Selección uruguaya fue la primera súper potencia que tuvo el fútbol. Previo al primer Mundial, ganó la Copa América en 1916, 1917, 1920, 1923, 1924 y 1929, además de conseguir un subcampeonato y otros dos terceros lugares. Pero no solo dominaba a nivel continental, sino que también consiguió el oro en los Juegos Olímpicos de París 1924 y Ámsterdam 1928, donde se reunían las mejores selecciones. Todo esto fue suficiente mérito para que consiguiera el visto bueno de la FIFA para organizar la primera Copa del Mundo, en 1930. En aquella edición avanzó a las semifinales tras conseguir el primer puesto del Grupo B por los triunfos 1 a 0 ante Perú y 4 a 0 frente a Rumania. En las semifinales goleó por 6 a 1 a Estados Unidos y en la final esperaba la Selección argentina, que era la otra potencia de aquella época. En ese partido decisivo, donde se jugó un tiempo con la pelota oficial de cada país, el elenco albiceleste se fue al descanso 2 a 1 en ventaja, pero Uruguay dio vuelta la historia en el complemento para imponerse por 4 a 2 (goles de Dorado, Cea, Iriarte y Castro) ante los 68 mil espectadores que habían en el Estadio Centenario. Tras ausentarse en las ediciones de 1934 y 1938, volvió para Brasil 1950 y protagonizó uno de los episodios más emocionantes y sorprendentes en la historia del deporte. En el último partido de la fase final, que definía al campeón, Uruguay estaba obligado a vencer a una Selección de Brasil que había arrasado a sus rivales anteriores. A los locales, por su parte, les alcanzaba con empatar para levantar su primera Copa del Mundo. Frente a casi 200 mil personas que fueron a ver el partido al Maracaná, Brasil se puso en ventaja, pero increíblemente Uruguay dio vuelta el partido sacando a flote su "garra charrúa" con goles de Juan Alberto Schiaffino y Alcides Ghiggia. Además de sus consagraciones en 1930 y 1950, Uruguay consiguió el cuarto lugar en Suiza 1954, México 1970 y Sudáfrica 2010. También llegó a los cuartos de final en Rusia 2018, donde fue eliminado por Francia, que se terminó consagrando campeón.. Portugal.. Cristiano Ronaldo quiere sumar a su vitrina el único trofeo que le falta y parece que Qatar 2022 será la última bala para uno de los mejores futbolistas de la historia. El único jugador que anotó goles en cuatro Copas del Mundo seguidas estará acompañado por un gran equipo que cuenta con estrellas como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rúben Dias y Rafael Leao, entre otros. Y además es un equipo que ya sabe lo que es ganarle a las mejores selecciones del mundo, ya que en la Eurocopa 2016 se consagró campeón al ganarle a Francia en la final. La primera participación de Portugal en un Mundial (Inglaterra 1966) fue justamente en la que consiguió su mejor resultado: un histórico tercer puesto en el que cosechó cinco victorias y solo una derrota frente al conjunto inglés en semifinales. Su gran figura de aquella edición fue "La Pantera de Mozambique" Eusebio, quien se destacó con 9 goles. Su siguiente presencia en un Mundial fue en México 1986, donde se despidió en la fase de grupos con una victoria y dos derrotas. A partir de Corea-Japón 2002 comenzó a participar de manera ininterrumpida, destacándose las semifinales alcanzadas en Alemania 2006, de la mano de un joven Cristiano Ronaldo, Figo, Deco y Ricardo Carvalho. . Los otros equipos del Grupo H.. Ghana: jugó por primera vez en un Mundial en Alemania 2006, con varios jugadores que se destacaban en equipos europeos. Cuatro años después, en Sudáfrica, estuvo a un penal de convertirse en la primera Selección africana en meterse en semifinales. En el partido correspondiente a los cuartos de final frente a Uruguay tuvo un penal a los 120 minutos que Asamoah Gyan tiró por arriba del travesaño. Finalmente, el arquero charrúa Fernando Muslera se convirtió en héroe en la tanda de penales y metió a La Celeste entre los cuatro mejores del mundo. Su tercera participación mundialista se dio en Brasil 2014, en la que se despidió en la fase de grupos tras caer frente a Portugal y Estados Unidos, y empatar ante Alemania. Corea del Sur: Qatar 2022 será la undécima participación en un Mundial y la décima consecutiva. En la mayoría de las ediciones se fueron en la fase de grupos, pero en 2002, cuando fue organizador junto a Japón, hizo historia al alcanzar el cuarto lugar. De todas maneras, este episodio tiene un halo de oscuridad, ya que habría habido arreglo de partidos y arbitrajes extremadamente polémicos, principalmente en los encuentros frente a Italia y España. También alcanzó los octavos de final en Sudáfrica 2010, cuando cayó eliminado frente a Uruguay. Este año, de la mano de Heung-Min Son, uno de los mejores jugadores del mundo, buscará volver a meterse al menos entre los 16 mejores del mundo. NG/KDV NA